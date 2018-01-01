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13 вересня на Волині: гортаючи календар

13 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець Володимир Чопюк (на фото).

Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк, громадський діяч Андрій Білан та в.о. голови Луцької міської організації РПЛ Андрій Токаренко.

Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Сьогодні – День комп’ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.

ВолиньPost приєднується до привітань на адресу іменинників і бажає їм міцного здоров’я, успіху і гарного настрою.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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