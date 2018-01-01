13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець Володимир Чопюк (на фото).
Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк, громадський діяч Андрій Білан та в.о. голови Луцької міської організації РПЛ Андрій Токаренко.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні – День комп’ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.
ВолиньPost приєднується до привітань на адресу іменинників і бажає їм міцного здоров’я, успіху і гарного настрою.
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Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк, громадський діяч Андрій Білан та в.о. голови Луцької міської організації РПЛ Андрій Токаренко.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні – День комп’ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.
ВолиньPost приєднується до привітань на адресу іменинників і бажає їм міцного здоров’я, успіху і гарного настрою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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