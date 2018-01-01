Луцька бабуся виходить із квартири через вікно, бо «кодовий замок – від Сатани»





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Кодовим замком жінка поважного віку не користується, бо переконана, що «це від Сатани», - розповіла сусідка літньої жінки пані Лілія.



Вона зазначила, що, коли мешканці будинку збирали кошти на ремонт під'їзду та встановлення кодового замка, бабуся здала гроші лише на ремонт.



Кодовий замок мешканці будинку на проспекті Відродження встановили вже давно, відтоді бабуся знайшла альтернативу вхідним дверям – вікно власної кухні, через яке вона, підставивши драбину, виходить у справах чи до церкви, яку вона відвідує щоранку. До слова, драбину щоразу вона ховає в підвалі будинку.



Пані Лілія ставиться до дивацтва сусідки по-філософськи. Мовляв, кожен має право робити так, як вважає за потрібне.



Сама ж бабуся через замкнені двері сказала, що нині читає Псалтир і попросила не відволікати її від цього. На прохання розповісти, чому вирішила таким способом покидати межі власної оселі, жінка відповіла, що нічого пояснювати не хоче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби піти до церкви, бабуся, яка мешкає на проспекті Відродження у Луцьку, щоранку виходить через вікно, куди підставляє драбину. Вона принципово не користується дверима під'їзду, адже там стоїть кодовий замок.Про це пише Конкурент Кодовим замком жінка поважного віку не користується, бо переконана, що «це від Сатани», - розповіла сусідка літньої жінки паніВона зазначила, що, коли мешканці будинку збирали кошти на ремонт під'їзду та встановлення кодового замка, бабуся здала гроші лише на ремонт.Кодовий замок мешканці будинку на проспекті Відродження встановили вже давно, відтоді бабуся знайшла альтернативу вхідним дверям – вікно власної кухні, через яке вона, підставивши драбину, виходить у справах чи до церкви, яку вона відвідує щоранку. До слова, драбину щоразу вона ховає в підвалі будинку.Пані Лілія ставиться до дивацтва сусідки по-філософськи. Мовляв, кожен має право робити так, як вважає за потрібне.Сама ж бабуся через замкнені двері сказала, що нині читає Псалтир і попросила не відволікати її від цього. На прохання розповісти, чому вирішила таким способом покидати межі власної оселі, жінка відповіла, що нічого пояснювати не хоче.

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