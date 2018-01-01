Луцький авіазавод на нове виробництво витратить 120 мільйонів

На ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» успішно освоїли виробництво 5,5 тисячі деталей до авіаційних двигунів.Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».У відповідності до програми імпортозаміщення на підприємстві відбувається поетапне освоєння нового виробництва та збільшення виробничих потужностей. Йдеться, насамперед, про деталі, які найбільш часто замінюються на авіадвигунах і є необхідними при кожному ремонті.Цьогорічним фінансовим планом ДП «Мотор» на закупівлю нового обладнання, спеціального оснащення та технічної документації на нову продукцію передбачено близько 120 мільйонів гривень.На «Моторі» здійснюють капітальний ремонт авіаційних двигунів до більшості літаків тактичної авіації Збройних Сил України: бомбардувальників Су-24, винищувачів Су-27 та МіГ-29, а також капітальний ремонт агрегатів паливної автоматики до двигунів Д-30 КП (КП-2) для літаків Іл-76 військово-транспортної авіації.