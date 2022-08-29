Лучани нарікають на гори сміття під вікнами. ВІДЕО





Про це йдеться в



Місцеві мешканці забили на сполох. Кажуть, що раніше із вивозом сміття не було проблем, однак на початку літа його періодично перестали забирати.



Вивозити відходи комунальники зобов’язані двічі на тиждень, проте раз на місяць чомусь про це забувають.



Тут досі не встановили контейнери, тож люди просто скидають сміття на купу, яка за декілька днів перетворюється на звалище.



Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась каже, що гори відходів накопичуються через неохайність самих мешканців.





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