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Лучани нарікають на гори сміття під вікнами. ВІДЕО

Лучани нарікають на гори сміття під вікнами. ВІДЕО
На перехресті вулиць Балківської і Софії Ковалевської у Луцьку тижнями не вивозять сміття.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Місцеві мешканці забили на сполох. Кажуть, що раніше із вивозом сміття не було проблем, однак на початку літа його періодично перестали забирати.

Вивозити відходи комунальники зобов’язані двічі на тиждень, проте раз на місяць чомусь про це забувають.

Тут досі не встановили контейнери, тож люди просто скидають сміття на купу, яка за декілька днів перетворюється на звалище.

Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась каже, що гори відходів накопичуються через неохайність самих мешканців.


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Теги: сміття, Луцьк
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