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Волинян закликають допомогти армії мішками для бліндажів

Волинян закликають допомогти армії мішками для бліндажів
До жителів Волині звертаються з проханням допомогти воїнам в зоні ООС із мішками.

Про це пише Район. Камінь-Каширський.

Настоятель Свято-Миколаївського храму Каменя-Каширського, військовий капелан отець Володимир просить краян, які мають можливість, закупити та переслати чи передати військовим на схід мішки для укріплення бліндажів.

Священик нині перебуває у зоні ведення бойових дій на Донбасі і за пожертви земляків там на місці вже закупив близько тисячі штук. Однак цього мало.

Отець Володимир, зокрема, зазначає, що підійдуть мішки білі з-під борошна.

«Старі вигоріли від сонця і демаскувались (були пофарбовані у зелений колір). Тому їх потрібно замінити для зміцнення позицій. Висилати можна Новою поштою на адресу: Луганська обл., м. Попасна, відділення 1», – зауважує капелан.

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Теги: благодійність, волонтери, армія, Волинь
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