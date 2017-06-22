Волинян закликають допомогти армії мішками для бліндажів





Про це пише



Настоятель Свято-Миколаївського храму Каменя-Каширського, військовий капелан отець Володимир просить краян, які мають можливість, закупити та переслати чи передати військовим на схід мішки для укріплення бліндажів.



Священик нині перебуває у зоні ведення бойових дій на Донбасі і за пожертви земляків там на місці вже закупив близько тисячі штук. Однак цього мало.



Отець Володимир, зокрема, зазначає, що підійдуть мішки білі з-під борошна.



«Старі вигоріли від сонця і демаскувались (були пофарбовані у зелений колір). Тому їх потрібно замінити для зміцнення позицій. Висилати можна Новою поштою на адресу: Луганська обл., м. Попасна, відділення 1», – зауважує капелан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До жителів Волині звертаються з проханням допомогти воїнам в зоні ООС із мішками.Про це пише Район. Камінь-Каширський Настоятель Свято-Миколаївського храму Каменя-Каширського, військовий капелан отецьпросить краян, які мають можливість, закупити та переслати чи передати військовим на схід мішки для укріплення бліндажів.Священик нині перебуває у зоні ведення бойових дій на Донбасі і за пожертви земляків там на місці вже закупив близько тисячі штук. Однак цього мало.Отець Володимир, зокрема, зазначає, що підійдуть мішки білі з-під борошна.«Старі вигоріли від сонця і демаскувались (були пофарбовані у зелений колір). Тому їх потрібно замінити для зміцнення позицій. Висилати можна Новою поштою на адресу: Луганська обл., м. Попасна, відділення 1», – зауважує капелан.

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