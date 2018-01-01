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У волинському госпіталі хочуть облаштувати центр реабілітації атовців

У волинському госпіталі хочуть облаштувати центр реабілітації атовців
У Волинському обласному госпіталі для ветеранів війни планують облаштувати реабілітаційний центр для атовців.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Головний лікар госпіталю Тетяна Масікова ознайомила обранців громади з планами будівництва нового реабілітаційного центру.

Вартість всього проекту становить 45 мільйонів гривень, з них будівельна частина – 34 мільйони, решта - видатки на обладнання. В реабілітаційному корпусі передбачені спотрзали, басейн, зимовий сад. Планується, що реабілітацію в центрі проходитимуть учасники АТО, спортсмени та інші пацієнти.

Головна проблема, яку потрібно вирішити – відшукати джерело фінансування.

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Теги: реабілітація, атовці, Волинь
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