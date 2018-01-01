У волинському госпіталі хочуть облаштувати центр реабілітації атовців
Сьогодні, 05:10
У Волинському обласному госпіталі для ветеранів війни планують облаштувати реабілітаційний центр для атовців.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Головний лікар госпіталю Тетяна Масікова ознайомила обранців громади з планами будівництва нового реабілітаційного центру.
Вартість всього проекту становить 45 мільйонів гривень, з них будівельна частина – 34 мільйони, решта - видатки на обладнання. В реабілітаційному корпусі передбачені спотрзали, басейн, зимовий сад. Планується, що реабілітацію в центрі проходитимуть учасники АТО, спортсмени та інші пацієнти.
Головна проблема, яку потрібно вирішити – відшукати джерело фінансування.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Головний лікар госпіталю Тетяна Масікова ознайомила обранців громади з планами будівництва нового реабілітаційного центру.
Вартість всього проекту становить 45 мільйонів гривень, з них будівельна частина – 34 мільйони, решта - видатки на обладнання. В реабілітаційному корпусі передбачені спотрзали, басейн, зимовий сад. Планується, що реабілітацію в центрі проходитимуть учасники АТО, спортсмени та інші пацієнти.
Головна проблема, яку потрібно вирішити – відшукати джерело фінансування.
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