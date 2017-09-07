Опублікували програму «Мандрівного вішака»

Стала відома програма 5-го міжнародного театрального фестивалю «Мандрівний вішак», який відбудеться в Луцьку 21-30 вересня.Про це повідомили у театрі «Гармидер».Новинкою цьогорічного фестивалю є Майстерня «МистецтвоДії», на якій творитимуть перформери та акціоністи з Києва, Херсона, Львова, Дрогобича, Луцька. Протягом 21-23 вересня митці осмислюватимуть Луцьк, як місто дії/бездії, та експериментуватимуть із ритмом, тілом та міським простором під керівництвом режисера і перфомера. Свої перформанси та інші дійства вони демонструватимуть 23 вересня.Під час фестивального тижня в Луцьку перебуватиме творча група (актори, художниця, режисер), яка створюватиме виставу на основі творів та біографії луцького поета і художника. Це є спробою стороннього погляду на цю постать митцями з різних регіонів та з різним мистецьким і життєвим досвідом і, звісно, акцією промоції призабутої легенди. 30 вересня публіка зможе оцінити результат лабораторної роботи.І, звісно ж, глядачам буде представлено ряд вистав та перфоменсів дуже різних напрямків.Крім того, театр «ГаРмИдЕр» відзначить своє 15-ліття – в рамках фестивалю відбудуться променад-перформанс «ГаРмИдЕр: 2 км театру», перформативна виставка та імпро-вечірка.15:00 | Відкриття фестивалю. Променад-перформанс «ГаРмИдЕр: 2 км театру» <вільно> збір: Луцький районний будинок культури (вул. Ковельська, 56)16:00 | Відкриття виставки «Перетин» <вільно> | сквер біля Луцької галереї мистецтв (вул. Лесі Українки, 24а) | театр «ГаРмИдЕр» спільно з фотографами Романом Домбровським та Олегом Міткевичем.Перформанси учасників Майстерні «МистецтвоДії» | куратор П. Армяновський <вільно> | м. Київ, м. Херсон, м. Львів, м. Дрогобич, м. Харків, м. Луцьк | 1 год 30 хв19:30 | Інтерактивна лекція «Все, що потрібно знати про перформанс :)» <вільно> | дворик Палацу культури міста Луцька (вул. Б. Хмельницького, 1) | В. Головей, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології СНУ ім. Лесі Українки | м. Луцьк | 1 годМузей сучасного українського мистецтва Корсаків (МСУМК), КРЦ «Адреналін сіті» (вул. Карбишева, 1)11:00 | Майстер-клас для дітей «Ігровий театр. Видима енергія» <реєстрація> | Зала змінної експозиції Музею сучасного мистецтва Корсаків | Валерія Котеленець, актриса театру «І люди, і ляльки» | м. Львів | 2 год.Майстерки для дітей <вільно> | ГО «Рукотвори» | 2 год14:00 | Лицедійство «СковороДіти» | за творами Г. Сковороди <вільно> | Художньо-меморіальний музей М. Кумановського МСУМК | Дитяча театральна студія «ДогориДриґом» | м. Луцьк | 30 хв15:00 | Драматичне дійство «Тамплієри» | за мотивами однойменної збірки С. Жадана <вільно> | Художньо-меморіальний музей М. Кумановського МСУМК | театр «Від Ліхтаря» | м. Рівне | 1 год 10 хв17:00 | Перформанс «Вітер у шафі» | сценарій М. Шишкової <вільно> | Зала актуального мистецтва МСУМКТеатральна лабораторія "ВідСутність" ПДМ | м. Рівне, Україна | театр «Sluhadlo» | м. Нітра, Словаччина | 1 год19:00 | Трагедійне на одну дію «Ножі в курях, або Спадок мірошника» | Д. Гарровер < квиток 100 грн | Ангарне приміщення культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» | Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса | м. Львів | 1 год 30 хв11:00 | Майстер-клас із плейбек-театру <реєстрація> | Academ-Business HUB СНУ ім. Лесі Українки (вул. Винниченка, 30А) | Львівський плейбек-театр "ВСІ СВОЇ" | м. Львів | 2 год14:00 | Імпро-вистава | на основі історій із залу <вільно> | Academ-Business HUB СНУ ім. Лесі Українки (вул. Винниченка, 30А) | плейбек-театр «Всі свої» | м. Львів | 1 год 30 хв16:00 | Фінальні покази перформансів Майстерні «МистецтвоДії» | куратор П. Армяновський <вільно> | збір: Театральний майдан | м. Київ, м. Херсон, м. Львів, м. Дрогобич, м. Харків, м. Луцьк19:00 | Казка-притча «Змій» | за мотивами п’єси Н. Симчич <вільно>| Центральний універмаг міста Луцька (пр. Волі, 1) | театр «ГаРмИдЕр», спільно з Аллою Опейдою та фольклорним гуртом «Вервечка» | м. Луцьк | 1 год 20 хв16:00 | Спектакль «Невтомний перетворювач» | за творами Бруно Шульца <вільно> | РЦ «Промінь» (пр. Президента Грушевського, 2) | театр «Альтер» | м. Дрогобич | 1 год19:00 | Невербальна пластична вистава «Про діяння та буття» | за мотивами твору Г. Г. Маркеса «Старигань із крилами») <вільно> | ТОВ «Стройхем» (вул. Рівненська, 76а) | збір: перший поворот направо після зупинки «Луцькпластмас» | театри «CMD та KUSY CUKRU» | Словаччина | 1 год16:00 | Учасницький перформанс «Червоне весілля» ідея і драматургія Вікторії Миронюк < квиток 100 грн> | Теремнівський будинок культури (вул. Теремнівська, 59) | Театр "Публицист" | м. Харків | 1 год 20 хв | 18+18:30 | Лабораторна вистава «Шишко» | створена митцями з різних регіонів України <вільно> ЖК «Супернова» (вул. Цегельна, 28; у районі вулиць Львівської і Потебні) | м. Харків, м.Чернігів, м. Хмельницький, м. Київ, м. Луцьк20:00 | «ГаРмИдЕр: 15 років творення» | імпро-вечірка та закриття фестивалю <вільно для друзів-колег, друзів-глядачів та партнерів> | арт-кафе «Стоп-кадр» (вул. Карбишева, 1)