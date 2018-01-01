вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вперше показали роботу секретного підрозділу української армії. ВІДЕО

Вперше показали роботу секретного підрозділу української армії. ВІДЕО
Незвична абревіатура на шевроні підрозділу, СиФорАйСар за натівською класифікацією перекладається, як комп’ютерний контроль, управління та розвідка.

Це найбільш технологічний, та один із секретних підрозділів українських збройних сил. Ці армійці ще ніколи не давали інтерв’ю журналістам, - повідомляють Факти ICTV.

Невеличкий бункер слугує одразу й частиною спостережної бази, й своєрідною майстернею. На стапелях – прототип нового безпілотного апарату, власна розробка фахівців підрозділу.

Все для збору, та аналізу інформації й розвідданих. Фактично кожна розробка підрозділу одразу попадає на передову.

Сам підрозділ СиФорАйСар створили завдяки об’єднанню волонтерів-фахівців різних професій. Але зараз він вже повністю інтегрований у систему Міністерства оборони.

Оброблена інформація з камер одразу надсилається до штабу ООС та військових частин. Буквально кілька годин тому, хлопці помітили, як російські окупанти гатять великим калібром по жінці, яка намагається пройти на підконтрольну Україні територію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: армія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вперше показали роботу секретного підрозділу української армії. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*
Сьогодні, 01:50
Луцький авіазавод на нове виробництво витратить 120 мільйонів
Сьогодні, 01:00
Луцька бабуся виходить із квартири через вікно, бо «кодовий замок – від Сатани»
Сьогодні, 00:22
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Із волинської бригади звільнився один із кращих танкістів армії Із волинської бригади звільнився один із кращих танкістів армії
12 вересень, 22:53
Волинські військові допомогли погорільцям. ФОТО Волинські військові допомогли погорільцям. ФОТО
12 вересень, 21:56
На Волині двоє призовників можуть сісти за ґрати, бо «прогуляли» навчальні збори На Волині двоє призовників можуть сісти за ґрати, бо «прогуляли» навчальні збори
11 вересень, 15:43
В Україні збільшили термін осіннього призову В Україні збільшили термін осіннього призову
10 вересень, 19:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
12 вересень, 14:08
 1
Вперше показали роботу секретного підрозділу української армії. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
 0
Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*
Сьогодні, 01:50
 0
Луцький авіазавод на нове виробництво витратить 120 мільйонів
Сьогодні, 01:00
 0
Луцька бабуся виходить із квартири через вікно, бо «кодовий замок – від Сатани»
Сьогодні, 00:22
 0
Медіа
відео
1/8