Вперше показали роботу секретного підрозділу української армії. ВІДЕО





Це найбільш технологічний, та один із секретних підрозділів українських збройних сил. Ці армійці ще ніколи не давали інтерв’ю журналістам, - повідомляють



Невеличкий бункер слугує одразу й частиною спостережної бази, й своєрідною майстернею. На стапелях – прототип нового безпілотного апарату, власна розробка фахівців підрозділу.



Все для збору, та аналізу інформації й розвідданих. Фактично кожна розробка підрозділу одразу попадає на передову.



Сам підрозділ СиФорАйСар створили завдяки об’єднанню волонтерів-фахівців різних професій. Але зараз він вже повністю інтегрований у систему Міністерства оборони.



Оброблена інформація з камер одразу надсилається до штабу ООС та військових частин. Буквально кілька годин тому, хлопці помітили, як російські окупанти гатять великим калібром по жінці, яка намагається пройти на підконтрольну Україні територію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незвична абревіатура на шевроні підрозділу, СиФорАйСар за натівською класифікацією перекладається, як комп’ютерний контроль, управління та розвідка.Це найбільш технологічний, та один із секретних підрозділів українських збройних сил. Ці армійці ще ніколи не давали інтерв’ю журналістам, - повідомляють Факти ICTV Невеличкий бункер слугує одразу й частиною спостережної бази, й своєрідною майстернею. На стапелях – прототип нового безпілотного апарату, власна розробка фахівців підрозділу.Все для збору, та аналізу інформації й розвідданих. Фактично кожна розробка підрозділу одразу попадає на передову.Сам підрозділ СиФорАйСар створили завдяки об’єднанню волонтерів-фахівців різних професій. Але зараз він вже повністю інтегрований у систему Міністерства оборони.Оброблена інформація з камер одразу надсилається до штабу ООС та військових частин. Буквально кілька годин тому, хлопці помітили, як російські окупанти гатять великим калібром по жінці, яка намагається пройти на підконтрольну Україні територію.

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