Водійка заблокувала швидку і наїхала на поліцейського. ВІДЕО





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Львівські поліцейські отримали виклик, що в центрі міста автомобіль Suzuki неправильно припаркувався і заважає проїзду «швидкої допомоги».



Велопатрульні попросили водійку від'їхати, але та почала нецензурно лаятися. Згодом рушила з місця та наїхала на поліцейського. Правоохоронці відкрили проти водійки кримінальне провадження, а машину забрали на штраф-майданчик.



Кермувальниці 45 років, вона місцева. Тепер за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу їй загрожує до 5 років позбавлення волі.



Інспектор велопатруля Павло Дудник згадує: «Підійшов до водія, спочатку з боку пасажира, почув нецензурну лексику в свою сторону. Тоді з боку водія – знову лайка і вона поводилася агресивно. Вдарила мене дверима. Після чого вже було ввімкнено камеру… Вона здійснила наїзд на мене спочатку, а потім ще раз, що я вже впав на капот їй… Лікарі сказали, що пошкоджене коліно, попередній діагноз – забій».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові жінка-водій заблокувала проїзд для карети «швидкої» та ще й протягла на капоті патрульного.Про це повідомляє 5 канал Львівські поліцейські отримали виклик, що в центрі міста автомобіль Suzuki неправильно припаркувався і заважає проїзду «швидкої допомоги».Велопатрульні попросили водійку від'їхати, але та почала нецензурно лаятися. Згодом рушила з місця та наїхала на поліцейського. Правоохоронці відкрили проти водійки кримінальне провадження, а машину забрали на штраф-майданчик.Кермувальниці 45 років, вона місцева. Тепер за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу їй загрожує до 5 років позбавлення волі.Інспектор велопатрулязгадує: «Підійшов до водія, спочатку з боку пасажира, почув нецензурну лексику в свою сторону. Тоді з боку водія – знову лайка і вона поводилася агресивно. Вдарила мене дверима. Після чого вже було ввімкнено камеру… Вона здійснила наїзд на мене спочатку, а потім ще раз, що я вже впав на капот їй… Лікарі сказали, що пошкоджене коліно, попередній діагноз – забій».

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