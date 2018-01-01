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Водійка заблокувала швидку і наїхала на поліцейського. ВІДЕО

Водійка заблокувала швидку і наїхала на поліцейського. ВІДЕО
У Львові жінка-водій заблокувала проїзд для карети «швидкої» та ще й протягла на капоті патрульного.

Про це повідомляє 5 канал.

Львівські поліцейські отримали виклик, що в центрі міста автомобіль Suzuki неправильно припаркувався і заважає проїзду «швидкої допомоги».

Велопатрульні попросили водійку від'їхати, але та почала нецензурно лаятися. Згодом рушила з місця та наїхала на поліцейського. Правоохоронці відкрили проти водійки кримінальне провадження, а машину забрали на штраф-майданчик.

Кермувальниці 45 років, вона місцева. Тепер за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Інспектор велопатруля Павло Дудник згадує: «Підійшов до водія, спочатку з боку пасажира, почув нецензурну лексику в свою сторону. Тоді з боку водія – знову лайка і вона поводилася агресивно. Вдарила мене дверима. Після чого вже було ввімкнено камеру… Вона здійснила наїзд на мене спочатку, а потім ще раз, що я вже впав на капот їй… Лікарі сказали, що пошкоджене коліно, попередній діагноз – забій».


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Теги: інцидент
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