У Луцьку пенсіонерам показували фільм про Симона Петлюру. ФОТО





Не оминув своєю увагою історико-біографічний "Таємний щоденник..." і Громадянський Рух "СВІДОМІ", організувавши старшому поколінню лучан п'ятий безкоштовний перегляд кінострічки в межах проекту "Доступний кінотеатр для пенсіонерів", пише



Чи таємнича назва, чи історія України зробили своє – зала РЦ "Промінь" 12 вересня була вщент заповнена людьми, які чекали на невідомі факти, суперечливі історичні події та емоції.



Фільм наповнений потужними цитатами, які неможливо не запам'ятати.



"Народ байдужий до влади, поки вона не робить його життя нестерпним", – говорив один із головних героїв кінострічки.



Емоції, суд, битви та маніпуляції – ті фактори, які зробили фільм особливим та непідробним.



Після перегляду до лучан звернулися координатори проектів Євгеній Мікоян та Христина Назар, які подякували присутнім за аншлаг, розповіли про діяльність громадської організації та запросили на зарядку, яка невдовзі відбуватиметься на території "Сіті Парку".



Чи сподобався "Таємний щоденний Симона Петлюри" пенсіонерам та які емоції викликав перегляд фільму, запитали у самих лучан.



"Фільм мені дуже сподобався. Найбільше запам'яталися очі дружини і дочки Симона Петлюри. Стримувалася, аби не заплакати, бо вже не в тому віці, щоб від фільму плакати", – зізналася пані Тамара.



"Мені сподобався. Дуже-дуже цікавий. На такі фільми буду приходити ще", – додала Надія Валентинівна.



"Всі фільми, які тут були, ми із задоволенням відвідуємо. Мені подобаються історичні стрічки. І ця була дуже цікавою. Я вважаю, що кіно для нас дуже гарно підбирають, а ми із задоволенням дивимося усі. Цей – взагалі відкриття, тому що історія України ще писана-переписана, а тут зображувалися дуже цікаві моменти. Я дуже задоволена", – додала лучанка.





А пані Людмила подякувала, що пенсіонерів долучають до культурного та активного життя.



"Ви піднімаєте наше бажання і жити, і рухатися, і ходити на фільми", – подякувала громадській організації лучанка.



Нагадаємо: на безкоштовний кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:



по віку;

по інвалідності;

за вислугою років;

у разі втрати годувальника.



Про наступні сеанси кінопереглядів Громадянський Рух "СВІДОМІ" повідомлятиме на своїй сторінці у



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