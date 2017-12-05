Волинянин, який пропонував поліцейським хабар, заплатить у 17 разів більше





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайнного суду Волинської області від 4 вересня, – пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, 9 лютого 2018 року інспектор СРПП №3 Луцького, поліцейський СРПП №1 Луцького РВП та начальник СРПП №2 Луцького РВП рухалися на службовому автомобілі на вулиці Дубнівській села Підгайці поблизу Луцька та помітили автомобіль марки «МАН 21063», водій якого рухався з порушення ПДР, а саме - керував транспортним засобом з номерним знаком, що неосвітлений в темну пору доби.



Зупинивши вказаний транспортний засіб, працівники поліції повідомили водію, що він порушив ПДР, тож чоловік, усвідомлюючи, що вчинив адміністративне правопорушення, висловив пропозицію про надання поліцейським грошових коштів за непритягнення його до адміністративної відповідальності.



Після цього поліцейський повідомив йому про те, що такі дії є неправомірними і за їх вчинення передбачена кримінальна відповідальність, передбачена ст. 369 КК України. Однак водій передав кошти в сумі 500 гривень інспектору СРПП №1 Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області.



За вказаним фактом поліцейський повідомив про незаконні дії водія на лінію диспетчерського центру «102».



В підготовчому засіданні між підозрюваним та прокурором подано угоду про визнання винуватості.



Отож, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів, що становить 8500 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці водій намагався дати патрульним 500 гривень хабара.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайнного суду Волинської області від 4 вересня, – пишуть Волинські Новини Як вдалося встановити під час судового засідання, 9 лютого 2018 року інспектор СРПП №3 Луцького, поліцейський СРПП №1 Луцького РВП та начальник СРПП №2 Луцького РВП рухалися на службовому автомобілі на вулиці Дубнівській села Підгайці поблизу Луцька та помітили автомобіль марки «МАН 21063», водій якого рухався з порушення ПДР, а саме - керував транспортним засобом з номерним знаком, що неосвітлений в темну пору доби.Зупинивши вказаний транспортний засіб, працівники поліції повідомили водію, що він порушив ПДР, тож чоловік, усвідомлюючи, що вчинив адміністративне правопорушення, висловив пропозицію про надання поліцейським грошових коштів за непритягнення його до адміністративної відповідальності.Після цього поліцейський повідомив йому про те, що такі дії є неправомірними і за їх вчинення передбачена кримінальна відповідальність, передбачена ст. 369 КК України. Однак водій передав кошти в сумі 500 гривень інспектору СРПП №1 Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області.За вказаним фактом поліцейський повідомив про незаконні дії водія на лінію диспетчерського центру «102».В підготовчому засіданні між підозрюваним та прокурором подано угоду про визнання винуватості.Отож, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів, що становить 8500 тисяч гривень.

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