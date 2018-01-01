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Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО

Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО
Лучанин Антон Линда успішно подолав випробування та пройшов у наступний етап шоу «Король десертів», що на телеканалі 1+1.

Ефір відбувся 12 вересня, – пише Перший.

Так, учасникам запропонували пройти три етапи – індивідуальний, груповий та парний. У першому конкурсі запропонували приготувати десерт із ягід. Лучанин успішно впорався із завданням, пригостивши суддів прохолодним щербетом.

Другий етап був не такий вдалий для Антона, адже команда, учасником якої він був, програла. Судді, зокрема Стефан Вайттинадан, запропонував приготувати крокембуш. Варто зауважити, що жодна із двох команд не впоралася із завданням «на відмінно».

У третьому конкурсі усіх учасників поділили на пари. Лучанину «дісталася» Розанна Щербина із Харкова. Конкурсантам запропонували приготувати начинку та декор для вже готових бісквітних коржів. Тема – пори року. Антону Линді з напарницею дісталася осінь.

Пара успішно впоралася із завданням, отримавши похвалу від Стефана Вайттинадана.

Тож, лучанин Антон Линда перейшов до наступного етапу шоу «Король десертів».


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Теги: лучанин, шоу, Король десертів, Луцьк
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