У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»
Сьогодні, 09:54
Донецькі гірники підтримали мітинг шахтарів з шахти №9 «Нововолинська».
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Нагадаємо, гірники вже вдруге за вересень відмовляються спускатися у шахти через невиплати зарплати.
Профспілківці Незалежної профспілки гірників України шахти "Капітальна" висловлюють солідарну підтримку діям первинного осередку Незалежної профспілки гірників України Шахти № 9 "Нововолинська" на чолі з її головою Василем Гурою у їхній боротьбі за виплату їм заборгованої зарплати та подолання корупції у вугільній галузі», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Нагадаємо, гірники вже вдруге за вересень відмовляються спускатися у шахти через невиплати зарплати.
Профспілківці Незалежної профспілки гірників України шахти "Капітальна" висловлюють солідарну підтримку діям первинного осередку Незалежної профспілки гірників України Шахти № 9 "Нововолинська" на чолі з її головою Василем Гурою у їхній боротьбі за виплату їм заборгованої зарплати та подолання корупції у вугільній галузі», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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