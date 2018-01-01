У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»





Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.



Нагадаємо, гірники вже вдруге за вересень відмовляються спускатися у шахти через невиплати зарплати.



Профспілківці Незалежної профспілки гірників України шахти "Капітальна" висловлюють солідарну підтримку діям первинного осередку Незалежної профспілки гірників України Шахти № 9 "Нововолинська" на чолі з її головою Василем Гурою у їхній боротьбі за виплату їм заборгованої зарплати та подолання корупції у вугільній галузі», – йдеться у дописі.







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