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У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»

У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»
Донецькі гірники підтримали мітинг шахтарів з шахти №9 «Нововолинська».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Нагадаємо, гірники вже вдруге за вересень відмовляються спускатися у шахти через невиплати зарплати.

Профспілківці Незалежної профспілки гірників України шахти "Капітальна" висловлюють солідарну підтримку діям первинного осередку Незалежної профспілки гірників України Шахти № 9 "Нововолинська" на чолі з її головою Василем Гурою у їхній боротьбі за виплату їм заборгованої зарплати та подолання корупції у вугільній галузі», – йдеться у дописі.

У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»


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Теги: шахта, гірники, протест, Волинь, Нововолинськ
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