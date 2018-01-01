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У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО

У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО
У Любомлі на вулиці Луговій зайнялася літня кухня.

Пожежа трапилася у середу, 12 вересня, близько 10:30 год, – повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, передає Кордон.

Вогонь знищив 14 квадратних метрів пластикової вагонки, кухонну тумбу, та пошкодив два квадратних метри перекриття. Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутового чи газового приладу власником.

На приборкання вогню виїжджали пожежники Любомльської ДПРЧ-10.
У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО
У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО
У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО
У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО
У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, Любомль
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