У місті на Волині згоріла літня кухня. ФОТО





Пожежа трапилася у середу, 12 вересня, близько 10:30 год, – повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, передає



Вогонь знищив 14 квадратних метрів пластикової вагонки, кухонну тумбу, та пошкодив два квадратних метри перекриття. Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутового чи газового приладу власником.



На приборкання вогню виїжджали пожежники Любомльської ДПРЧ-10.



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