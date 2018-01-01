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У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО

У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО
У луцькому СІТІ ПАРКУ з'явилася нова експозиція, яка носить назву Shapeshifter.

Зі слів стріт-артера Андрія Присяжнюка, нові малюнки у просторі "4/8 Gallery" створив графіті-художник з Києва Pakooner, - пише "Конкурент".

"Художник із великим досвідом у класичному графіті райтингу, націлений вийти за його межі – працювати у одній пластичній мові, та спробувати нові форми вираження, експериментуючи із різними формалістичними елементами шрифтів та графіті стилями. Таким чином Pakooner практикує створення різньостильових композицій в залежності від умов середовища, особистих настроїв та потрібних мотивів", – розповів Андрій Присяжнюк.

Також додав, що для простору "4/8 Gallery" художник демонструє цей мистецький підхід, зображуючи одну літеру у восьми інтерпретаціях/стильових пошуках. Звідси і назва – "Shapeshifter" – зміна, чередування форм.

У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО
У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО
У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО
У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО
У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО
У луцькому Сіті Парку з'явилася нова експозиція. ФОТО

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Теги: Сіті парк, графіті, Луцьк
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