Порошенко призначив голову Любешівської райадміністрації
Сьогодні, 10:42
Президент України Петро Порошенко призначив голову Любешівської районної державної адміністрації Волинської області.
Про це йдеться у розпорядженні від 12 вересня.
Новим головою Любешівської РДА став Сергій Фесик. Він почне виконувати роботу з 14 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
Раніше Сергій Фесик був першим заступником голови Любешівської районної державної адміністрації.
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Про це йдеться у розпорядженні від 12 вересня.
Новим головою Любешівської РДА став Сергій Фесик. Він почне виконувати роботу з 14 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
Раніше Сергій Фесик був першим заступником голови Любешівської районної державної адміністрації.
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