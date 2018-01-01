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Порошенко призначив голову Любешівської райадміністрації

Порошенко призначив голову Любешівської райадміністрації
Президент України Петро Порошенко призначив голову Любешівської районної державної адміністрації Волинської області.

Про це йдеться у розпорядженні від 12 вересня.

Новим головою Любешівської РДА став Сергій Фесик. Він почне виконувати роботу з 14 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

Раніше Сергій Фесик був першим заступником голови Любешівської районної державної адміністрації.

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Теги: Любешівська РДА, Сергій Фесик
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