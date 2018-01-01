Порошенко призначив голову Любешівської райадміністрації

Петро Порошенко призначив голову Любешівської районної державної адміністрації Волинської області.



Про це йдеться у розпорядженні від 12 вересня.



Новим головою Любешівської РДА став Сергій Фесик. Він почне виконувати роботу з 14 вересня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.



Раніше Сергій Фесик був першим заступником голови Любешівської районної державної адміністрації.

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