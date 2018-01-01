У «ПортCity» відбудеться відкриття нового брендового магазину*



IMPERIAL FASHION!



Одяг для тих, хто оцінить досконалість італійського

стилю!



«А поки ви з нетерпінням чекаєте на відкриття, лише подивіться на осінню колекцію пальт від магазину «Imperial Fashion», – запрошують у прес-службі ТРЦ.



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