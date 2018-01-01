У «ПортCity» відбудеться відкриття нового брендового магазину*
Сьогодні, 10:55
Вже 15 вересня у ТРЦ «ПортCity» відкриття монобрендового магазину
IMPERIAL FASHION!
Одяг для тих, хто оцінить досконалість італійського
стилю!
«А поки ви з нетерпінням чекаєте на відкриття, лише подивіться на осінню колекцію пальт від магазину «Imperial Fashion», – запрошують у прес-службі ТРЦ.
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IMPERIAL FASHION!
Одяг для тих, хто оцінить досконалість італійського
стилю!
«А поки ви з нетерпінням чекаєте на відкриття, лише подивіться на осінню колекцію пальт від магазину «Imperial Fashion», – запрошують у прес-службі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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