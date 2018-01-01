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«Надоїло жити»: у Луцьку жінка ледь не потрапила під колеса авто. ВІДЕО

«Надоїло жити»: у Луцьку жінка ледь не потрапила під колеса авто. ВІДЕО
У Луцьку жінка переходила дорогу у невстановленому місці. Замість того, щоб зупинитися, вона прискорила крок та ледве не потрапила під колеса авто.

Відео у спільноту «Автоандони Луцька» завантажив Юрій Вигнанчук.

«Шановні пішоходи, якщо Вам надоїло жити - вибирайте якийсь інший спосіб», – підписав відео автор.

Відео взято з спільноти «Автоандони Луцька».


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Теги: Луцьк, жінка, перехід, пішохід
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