«Надоїло жити»: у Луцьку жінка ледь не потрапила під колеса авто. ВІДЕО





Відео у спільноту «Автоандони Луцька» завантажив Юрій Вигнанчук.



«Шановні пішоходи, якщо Вам надоїло жити - вибирайте якийсь інший спосіб», – підписав відео автор.



Відео взято з спільноти «Автоандони Луцька».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жінка переходила дорогу у невстановленому місці. Замість того, щоб зупинитися, вона прискорила крок та ледве не потрапила під колеса авто.Відео у спільноту «Автоандони Луцька» завантажив«Шановні пішоходи, якщо Вам надоїло жити - вибирайте якийсь інший спосіб», – підписав відео автор.Відео взято з спільноти «Автоандони Луцька».

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