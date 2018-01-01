«Надоїло жити»: у Луцьку жінка ледь не потрапила під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
У Луцьку жінка переходила дорогу у невстановленому місці. Замість того, щоб зупинитися, вона прискорила крок та ледве не потрапила під колеса авто.
Відео у спільноту «Автоандони Луцька» завантажив Юрій Вигнанчук.
«Шановні пішоходи, якщо Вам надоїло жити - вибирайте якийсь інший спосіб», – підписав відео автор.
Відео взято з спільноти «Автоандони Луцька».
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Відео у спільноту «Автоандони Луцька» завантажив Юрій Вигнанчук.
«Шановні пішоходи, якщо Вам надоїло жити - вибирайте якийсь інший спосіб», – підписав відео автор.
Відео взято з спільноти «Автоандони Луцька».
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