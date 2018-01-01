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На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі

На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі
У Нововолинську судитимуть 14-річного школяра за вчинення розбою та грабежів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Відомо, що близько опівночі 13 квітня 2018 року хлопець зі спільником, обвинувальний акт щодо якого теж скеровано до суду, у мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську напав на 34-річного чоловіка, побив та відібрав мобільний телефон і гаманець.

Надвечір 12 травня спритний школяр на очах у свідка викрав гаманець з жіночої сумочки в одному з відділень міської лікарні в шахтарському місті.

Уночі ж 10 червня цього року, попросивши у перехожого телефон, щоб подзвонити, хлопець утік з телефоном.

Діями неповнолітнього потерпілим спричинено матеріальну шкоду на суму майже 3 тисячі гривень.

Зауважимо, що на розгляді в суді перебуває клопотання про застосування до нього примусових заходів виховного характеру, адже, не досягнувши віку, з якого настає кримінальна відповідальність, хлопчина вчиняв крадіжки.

Зараз неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 186 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.


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Теги: Волинь, грабіж, розбій, крадіжка, Нововолинськ, неповнолітній
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