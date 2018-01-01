На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі
Сьогодні, 11:01
У Нововолинську судитимуть 14-річного школяра за вчинення розбою та грабежів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Відомо, що близько опівночі 13 квітня 2018 року хлопець зі спільником, обвинувальний акт щодо якого теж скеровано до суду, у мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську напав на 34-річного чоловіка, побив та відібрав мобільний телефон і гаманець.
Надвечір 12 травня спритний школяр на очах у свідка викрав гаманець з жіночої сумочки в одному з відділень міської лікарні в шахтарському місті.
Уночі ж 10 червня цього року, попросивши у перехожого телефон, щоб подзвонити, хлопець утік з телефоном.
Діями неповнолітнього потерпілим спричинено матеріальну шкоду на суму майже 3 тисячі гривень.
Зауважимо, що на розгляді в суді перебуває клопотання про застосування до нього примусових заходів виховного характеру, адже, не досягнувши віку, з якого настає кримінальна відповідальність, хлопчина вчиняв крадіжки.
Зараз неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 186 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Відомо, що близько опівночі 13 квітня 2018 року хлопець зі спільником, обвинувальний акт щодо якого теж скеровано до суду, у мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську напав на 34-річного чоловіка, побив та відібрав мобільний телефон і гаманець.
Надвечір 12 травня спритний школяр на очах у свідка викрав гаманець з жіночої сумочки в одному з відділень міської лікарні в шахтарському місті.
Уночі ж 10 червня цього року, попросивши у перехожого телефон, щоб подзвонити, хлопець утік з телефоном.
Діями неповнолітнього потерпілим спричинено матеріальну шкоду на суму майже 3 тисячі гривень.
Зауважимо, що на розгляді в суді перебуває клопотання про застосування до нього примусових заходів виховного характеру, адже, не досягнувши віку, з якого настає кримінальна відповідальність, хлопчина вчиняв крадіжки.
Зараз неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 186 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО
Сьогодні, 11:09
На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі
Сьогодні, 11:01
У «ПортCity» відбудеться відкриття нового брендового магазину*
Сьогодні, 10:55