Два роки шукали і знайшли: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста
Сьогодні, 11:04
Знайшли і судитимуть злодія, якого майже два роки розшукували за крадіжки на Волині.
35-річного мешканця Любомля судитимуть за крадіжки, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Судимий уже за такі злочини чоловік у листопаді 2016 року викрав 7 800 грн. з каси супермаркету в Любомлі.
У грудні того ж року у приміщенні автозаправної станції у селі Козин Рожищенського району він викрав мобільний телефон вартістю понад 4 тис. грн., який продавець лишив без нагляду.
Із лютого 2017 року зловмисник перебував у розшуку, а 7 вересня 2018 року був затриманий та перебуває під вартою.
Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
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35-річного мешканця Любомля судитимуть за крадіжки, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Судимий уже за такі злочини чоловік у листопаді 2016 року викрав 7 800 грн. з каси супермаркету в Любомлі.
У грудні того ж року у приміщенні автозаправної станції у селі Козин Рожищенського району він викрав мобільний телефон вартістю понад 4 тис. грн., який продавець лишив без нагляду.
Із лютого 2017 року зловмисник перебував у розшуку, а 7 вересня 2018 року був затриманий та перебуває під вартою.
Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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