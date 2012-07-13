Два роки шукали і знайшли: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста

Знайшли і судитимуть злодія, якого майже два роки розшукували за крадіжки на Волині.35-річного мешканця Любомля судитимуть за крадіжки, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Судимий уже за такі злочини чоловік у листопаді 2016 року викрав 7 800 грн. з каси супермаркету в Любомлі.У грудні того ж року у приміщенні автозаправної станції у селі Козин Рожищенського району він викрав мобільний телефон вартістю понад 4 тис. грн., який продавець лишив без нагляду.Із лютого 2017 року зловмисник перебував у розшуку, а 7 вересня 2018 року був затриманий та перебуває під вартою.Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, й невдовзі він постане перед судом.