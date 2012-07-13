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Два роки шукали і знайшли: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста

Два роки шукали і знайшли: на Волині судитимуть злодія-рецидивіста
Знайшли і судитимуть злодія, якого майже два роки розшукували за крадіжки на Волині.

35-річного мешканця Любомля судитимуть за крадіжки, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Судимий уже за такі злочини чоловік у листопаді 2016 року викрав 7 800 грн. з каси супермаркету в Любомлі.

У грудні того ж року у приміщенні автозаправної станції у селі Козин Рожищенського району він викрав мобільний телефон вартістю понад 4 тис. грн., який продавець лишив без нагляду.

Із лютого 2017 року зловмисник перебував у розшуку, а 7 вересня 2018 року був затриманий та перебуває під вартою.

Нині його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, й невдовзі він постане перед судом.

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Теги: прокуратура, кримінал, крадіжка
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