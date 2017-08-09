Людина-оркестр виступить на пивному фестивалі у Луцьку

Уже наступних вихідних у Луцьку відбудеться фестиваль пива і м’яса.Для гостей замку Любарта підготували насичену розважальну програму, - повідомили організатори.22 і 23 вересня у Луцькому замку литимуться ріки хмільного напою - жителі та гості міста гулятимуть на Фестивалі пива і м’яса. Окрім страв та напоїв, на відвідувачів чекає цікаве дозвілля.Так, для лучан виступить. Це унікальний музикант який заряджає своїм драйвом і позитивом усіх довкола. Олег Універсал - це людина-оркестр. Дійство, яке відбувається на сцені під час його концерту, не можна назвати суто музичним, адже воно поєднує музику, театр, танці, іронічні тексти.Потужна подача, шалена енергетика і веселий український рок-н-ролльний колорит не залишать байдужими нікого.Тож усіх поціновувачів музичного та видовищного відпочинку чекають 22-23 вересня у замку Любарта.