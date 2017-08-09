Людина-оркестр виступить на пивному фестивалі у Луцьку
Сьогодні, 11:12
Уже наступних вихідних у Луцьку відбудеться фестиваль пива і м’яса.
Для гостей замку Любарта підготували насичену розважальну програму, - повідомили організатори.
22 і 23 вересня у Луцькому замку литимуться ріки хмільного напою - жителі та гості міста гулятимуть на Фестивалі пива і м’яса. Окрім страв та напоїв, на відвідувачів чекає цікаве дозвілля.
Так, для лучан виступить Олег Універсал. Це унікальний музикант який заряджає своїм драйвом і позитивом усіх довкола. Олег Універсал - це людина-оркестр. Дійство, яке відбувається на сцені під час його концерту, не можна назвати суто музичним, адже воно поєднує музику, театр, танці, іронічні тексти.
Потужна подача, шалена енергетика і веселий український рок-н-ролльний колорит не залишать байдужими нікого.
Тож усіх поціновувачів музичного та видовищного відпочинку чекають 22-23 вересня у замку Любарта.
Довідково:
Національний рекорд України Олега Універсала: "Одночасна гра на 10-ти музичних інструментах". Музикант замінив собою повноцінний рок гурт з чотирьох людей. У його арсеналі: партія бас-гітари, ритм-гітари, бас-бочка, малий барабан, хет, тарілка (ride) і (crash), шейкери, тамбурин, козуба, губна гармошка плюс вокал. І все це – одночасно і наживо. Співпрацював: з вокальним колективом «Схід Сонця», гуртом “Beer Gun" та з легендарним етно-рок гуртом “Vася Club”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Для гостей замку Любарта підготували насичену розважальну програму, - повідомили організатори.
22 і 23 вересня у Луцькому замку литимуться ріки хмільного напою - жителі та гості міста гулятимуть на Фестивалі пива і м’яса. Окрім страв та напоїв, на відвідувачів чекає цікаве дозвілля.
Так, для лучан виступить Олег Універсал. Це унікальний музикант який заряджає своїм драйвом і позитивом усіх довкола. Олег Універсал - це людина-оркестр. Дійство, яке відбувається на сцені під час його концерту, не можна назвати суто музичним, адже воно поєднує музику, театр, танці, іронічні тексти.
Потужна подача, шалена енергетика і веселий український рок-н-ролльний колорит не залишать байдужими нікого.
Тож усіх поціновувачів музичного та видовищного відпочинку чекають 22-23 вересня у замку Любарта.
Довідково:
Національний рекорд України Олега Універсала: "Одночасна гра на 10-ти музичних інструментах". Музикант замінив собою повноцінний рок гурт з чотирьох людей. У його арсеналі: партія бас-гітари, ритм-гітари, бас-бочка, малий барабан, хет, тарілка (ride) і (crash), шейкери, тамбурин, козуба, губна гармошка плюс вокал. І все це – одночасно і наживо. Співпрацював: з вокальним колективом «Схід Сонця», гуртом “Beer Gun" та з легендарним етно-рок гуртом “Vася Club”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Біля нічного клубу в Луцьку під час бійки «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:16
Людина-оркестр виступить на пивному фестивалі у Луцьку
Сьогодні, 11:12
Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО
Сьогодні, 11:09
На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі
Сьогодні, 11:01