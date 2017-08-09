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Людина-оркестр виступить на пивному фестивалі у Луцьку

Людина-оркестр виступить на пивному фестивалі у Луцьку
Уже наступних вихідних у Луцьку відбудеться фестиваль пива і м’яса.

Для гостей замку Любарта підготували насичену розважальну програму, - повідомили організатори.

22 і 23 вересня у Луцькому замку литимуться ріки хмільного напою - жителі та гості міста гулятимуть на Фестивалі пива і м’яса. Окрім страв та напоїв, на відвідувачів чекає цікаве дозвілля.

Так, для лучан виступить Олег Універсал. Це унікальний музикант який заряджає своїм драйвом і позитивом усіх довкола. Олег Універсал - це людина-оркестр. Дійство, яке відбувається на сцені під час його концерту, не можна назвати суто музичним, адже воно поєднує музику, театр, танці, іронічні тексти.

Потужна подача, шалена енергетика і веселий український рок-н-ролльний колорит не залишать байдужими нікого.

Тож усіх поціновувачів музичного та видовищного відпочинку чекають 22-23 вересня у замку Любарта.

Довідково:

Національний рекорд України Олега Універсала: "Одночасна гра на 10-ти музичних інструментах". Музикант замінив собою повноцінний рок гурт з чотирьох людей. У його арсеналі: партія бас-гітари, ритм-гітари, бас-бочка, малий барабан, хет, тарілка (ride) і (crash), шейкери, тамбурин, козуба, губна гармошка плюс вокал. І все це – одночасно і наживо. Співпрацював: з вокальним колективом «Схід Сонця», гуртом “Beer Gun" та з легендарним етно-рок гуртом “Vася Club”.

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Теги: фестиваль, пиво, фудфест, анонс
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