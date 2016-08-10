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Біля нічного клубу в Луцьку під час бійки «обчистили» чоловіка

Біля нічного клубу в Луцьку під час бійки «обчистили» чоловіка
У Луцьку біля нічного клубу затримали підозрюваного у грабежі.

У ніч на 13 вересня патрульні прибули на виклик до клубу на проспекті Грушевського, в Луцьку, де побилась компанія чоловіків, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

У заявника під час конфлікту невідомі особи зірвали золотий ланцюжок вартістю кілька тисяч гривень.

Патрульні виявили й затримали одного з учасників бійки, йому 33 роки.

Потерпілого й затриманого освідували та передали для подальших дій слідчо-оперативній групі.

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Теги: грабіж, кримінал, поліція
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