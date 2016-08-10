Біля нічного клубу в Луцьку під час бійки «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:16
У Луцьку біля нічного клубу затримали підозрюваного у грабежі.
У ніч на 13 вересня патрульні прибули на виклик до клубу на проспекті Грушевського, в Луцьку, де побилась компанія чоловіків, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У заявника під час конфлікту невідомі особи зірвали золотий ланцюжок вартістю кілька тисяч гривень.
Патрульні виявили й затримали одного з учасників бійки, йому 33 роки.
Потерпілого й затриманого освідували та передали для подальших дій слідчо-оперативній групі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ніч на 13 вересня патрульні прибули на виклик до клубу на проспекті Грушевського, в Луцьку, де побилась компанія чоловіків, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У заявника під час конфлікту невідомі особи зірвали золотий ланцюжок вартістю кілька тисяч гривень.
Патрульні виявили й затримали одного з учасників бійки, йому 33 роки.
Потерпілого й затриманого освідували та передали для подальших дій слідчо-оперативній групі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вуличних собак у Луцьку побільшало. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
Біля нічного клубу в Луцьку під час бійки «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:16
Людина-оркестр виступить на пивному фестивалі у Луцьку
Сьогодні, 11:12
Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО
Сьогодні, 11:09