Біля нічного клубу в Луцьку під час бійки «обчистили» чоловіка

У Луцьку біля нічного клубу затримали підозрюваного у грабежі.У ніч на 13 вересня патрульні прибули на виклик до клубу на проспекті Грушевського, в Луцьку, де побилась компанія чоловіків, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.У заявника під час конфлікту невідомі особи зірвали золотий ланцюжок вартістю кілька тисяч гривень.Патрульні виявили й затримали одного з учасників бійки, йому 33 роки.Потерпілого й затриманого освідували та передали для подальших дій слідчо-оперативній групі.