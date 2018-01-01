Вуличних собак у Луцьку побільшало. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
У Луцьку волонтери порахували вуличних тварин, для цього місто поділили на 14 секторів.
Вони фотографували собак і вносили дані про них у спеціальний мобільний додаток, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Так, нарахували - 580 тварин.
Два роки тому КП "Ласка" також рахувало безпритульних псів, тоді їх було 425.
У "Ласці" хочуть змінити програму регулювання чисельності тварин.
Собак планують відловлювати, стерилізувати, вакцинувати і прилаштовувати.
Кого прилаштувати не вдасться, повертатимуть на вулицю під опіку зоозахисників.
Детальніше - у сюжеті.
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Вони фотографували собак і вносили дані про них у спеціальний мобільний додаток, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Так, нарахували - 580 тварин.
Два роки тому КП "Ласка" також рахувало безпритульних псів, тоді їх було 425.
У "Ласці" хочуть змінити програму регулювання чисельності тварин.
Собак планують відловлювати, стерилізувати, вакцинувати і прилаштовувати.
Кого прилаштувати не вдасться, повертатимуть на вулицю під опіку зоозахисників.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Добрі люди почали підгодовувати псів біля мого будинку. Питання - як гуляти з малою дитиною?
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