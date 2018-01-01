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Вуличних собак у Луцьку побільшало. ВІДЕО

Вуличних собак у Луцьку побільшало. ВІДЕО
У Луцьку волонтери порахували вуличних тварин, для цього місто поділили на 14 секторів.

Вони фотографували собак і вносили дані про них у спеціальний мобільний додаток, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Так, нарахували - 580 тварин.

Два роки тому КП "Ласка" також рахувало безпритульних псів, тоді їх було 425.

У "Ласці" хочуть змінити програму регулювання чисельності тварин.

Собак планують відловлювати, стерилізувати, вакцинувати і прилаштовувати.

Кого прилаштувати не вдасться, повертатимуть на вулицю під опіку зоозахисників.

Детальніше - у сюжеті.



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Теги: собаки, тварини, КП Ласка
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Коментарі 1
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Добрі люди почали підгодовувати псів біля мого будинку. Питання - як гуляти з малою дитиною?
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