Вуличних собак у Луцьку побільшало. ВІДЕО





Вони фотографували собак і вносили дані про них у спеціальний мобільний додаток, - йдеться у сюжеті



Так, нарахували - 580 тварин.



Два роки тому КП "Ласка" також рахувало безпритульних псів, тоді їх було 425.



У "Ласці" хочуть змінити програму регулювання чисельності тварин.



Собак планують відловлювати, стерилізувати, вакцинувати і прилаштовувати.



Кого прилаштувати не вдасться, повертатимуть на вулицю під опіку зоозахисників.



Детальніше - у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку волонтери порахували вуличних тварин, для цього місто поділили на 14 секторів.Вони фотографували собак і вносили дані про них у спеціальний мобільний додаток, - йдеться у сюжеті 12 каналу Так, нарахували - 580 тварин.Два роки тому КП "Ласка" також рахувало безпритульних псів, тоді їх було 425.У "Ласці" хочуть змінити програму регулювання чисельності тварин.Собак планують відловлювати, стерилізувати, вакцинувати і прилаштовувати.Кого прилаштувати не вдасться, повертатимуть на вулицю під опіку зоозахисників.Детальніше - у сюжеті.

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