Волинське подружжя, яке має 50 внуків, відгуляло золоте весілля





Марію та Зиновія Скоців у рідному селі Гута-Камінська кожен знає, як людей набожних, товариських, а також шанує за їхню працьовитість, бо таких господарів треба ще пошукати, - пише газета



"Ось уже 50 років вони пліч-о-пліч йдуть дорогою життя, тішачись одне одним і своїми найріднішими кровинками – нащадками. Ними Господь обдарував пару напрочуд щедро: десять синів-красенів виростили чоловік з дружиною, п’ятдесят онуків набули. До слова, найменший, “ювілейний” внучок з’явився на світ цьогоріч. І хто знає, може згодом велика родина Скоців поповниться новими веселими карапузами", - пише газета.



Скажете, нічого незвичайного в цьому немає. На Поліссі сім’ї виховують навіть більше дітей. Ваша правда… Але є в Скоців дещо особливе, що нині нечасто зустрінеш серед сучасників – вміння любити, приходити на допомогу, тримати дане слово, а головне – плекати та берегти родинні зв’язки. Сьогодні п’ять синів Зиновія Степановича і Марії Андріївни мешкають далеко від рідного дому – в Сполучених Штатах Америки, інші оселилися в різних куточках України, але ніколи не забувають вони про батьків, братів, родичів, часто спілкуються. Тому просто не могли собі дозволити пропустити значиму подію в житті рідних тата і мами – золотий ювілей їхнього весілля, яке ті відзначили наприкінці серпня. Діти полишили всі справи і прилетіли звідусіль, аби привітати “молодих” та побажати їм многая літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 синів і півсотні внуків надбало волинське подружжя Скоців із Гути-Камінської, яке відзначило 50-ліття подружнього життя.у рідному селі Гута-Камінська кожен знає, як людей набожних, товариських, а також шанує за їхню працьовитість, бо таких господарів треба ще пошукати, - пише газета Полісся "Ось уже 50 років вони пліч-о-пліч йдуть дорогою життя, тішачись одне одним і своїми найріднішими кровинками – нащадками. Ними Господь обдарував пару напрочуд щедро: десять синів-красенів виростили чоловік з дружиною, п’ятдесят онуків набули. До слова, найменший, “ювілейний” внучок з’явився на світ цьогоріч. І хто знає, може згодом велика родина Скоців поповниться новими веселими карапузами", - пише газета.Скажете, нічого незвичайного в цьому немає. На Поліссі сім’ї виховують навіть більше дітей. Ваша правда… Але є в Скоців дещо особливе, що нині нечасто зустрінеш серед сучасників – вміння любити, приходити на допомогу, тримати дане слово, а головне – плекати та берегти родинні зв’язки. Сьогодні п’ять синів Зиновія Степановича і Марії Андріївни мешкають далеко від рідного дому – в Сполучених Штатах Америки, інші оселилися в різних куточках України, але ніколи не забувають вони про батьків, братів, родичів, часто спілкуються. Тому просто не могли собі дозволити пропустити значиму подію в житті рідних тата і мами – золотий ювілей їхнього весілля, яке ті відзначили наприкінці серпня. Діти полишили всі справи і прилетіли звідусіль, аби привітати “молодих” та побажати їм многая літа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію