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Волинське подружжя, яке має 50 внуків, відгуляло золоте весілля

Волинське подружжя, яке має 50 внуків, відгуляло золоте весілля
10 синів і півсотні внуків надбало волинське подружжя Скоців із Гути-Камінської, яке відзначило 50-ліття подружнього життя.

Марію та Зиновія Скоців у рідному селі Гута-Камінська кожен знає, як людей набожних, товариських, а також шанує за їхню працьовитість, бо таких господарів треба ще пошукати, - пише газета Полісся.

"Ось уже 50 років вони пліч-о-пліч йдуть дорогою життя, тішачись одне одним і своїми найріднішими кровинками – нащадками. Ними Господь обдарував пару напрочуд щедро: десять синів-красенів виростили чоловік з дружиною, п’ятдесят онуків набули. До слова, найменший, “ювілейний” внучок з’явився на світ цьогоріч. І хто знає, може згодом велика родина Скоців поповниться новими веселими карапузами", - пише газета.

Скажете, нічого незвичайного в цьому немає. На Поліссі сім’ї виховують навіть більше дітей. Ваша правда… Але є в Скоців дещо особливе, що нині нечасто зустрінеш серед сучасників – вміння любити, приходити на допомогу, тримати дане слово, а головне – плекати та берегти родинні зв’язки. Сьогодні п’ять синів Зиновія Степановича і Марії Андріївни мешкають далеко від рідного дому – в Сполучених Штатах Америки, інші оселилися в різних куточках України, але ніколи не забувають вони про батьків, братів, родичів, часто спілкуються. Тому просто не могли собі дозволити пропустити значиму подію в житті рідних тата і мами – золотий ювілей їхнього весілля, яке ті відзначили наприкінці серпня. Діти полишили всі справи і прилетіли звідусіль, аби привітати “молодих” та побажати їм многая літа.

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Теги: історія, сім'я
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