Ульотний четвер у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:02
Сьогодні, о 16:00 на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортСity» - ульотний четвер!
На вас чекають незабутні розваги на швидкості. Приходьте, беріть участь в естафетах та отримуйте подарунки. Конкурси, як для тих, хто вміє добре кататися, так і для новачків.
Буде весело! Чекаємо на Вас на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity»!
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На вас чекають незабутні розваги на швидкості. Приходьте, беріть участь в естафетах та отримуйте подарунки. Конкурси, як для тих, хто вміє добре кататися, так і для новачків.
Буде весело! Чекаємо на Вас на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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