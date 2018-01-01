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Ульотний четвер у ТРЦ «ПортCity»*

Ульотний четвер у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, о 16:00 на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортСity» - ульотний четвер!

На вас чекають незабутні розваги на швидкості. Приходьте, беріть участь в естафетах та отримуйте подарунки. Конкурси, як для тих, хто вміє добре кататися, так і для новачків.

Буде весело! Чекаємо на Вас на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity»!

Ульотний четвер у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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