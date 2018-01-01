Земля, автівка і субсидія: чим багатий новий голова Любешівської РДА

задекларував будинок, п'ять земельних ділянок та автомобіль.Сергій Фесик є власником будинку на 124 "квадрати" і земельної ділянки у Любешові на 9,83 сотки. Голова РДА разом із Володимиром Хвесиком володіють ще чотирма земельними ділянками у селі Великий Курінь площею 32,89 сотки, 33,8 сотки, 50 соток та 15,11 сотки.Їздить Сергій Фесик на автомобілі «SKODA OCTAVIA TOUR 1.6I» 2008 року випуску, котрий вартує 123 тисячі гривень.У 2017 році Сергій Фесик заробив понад 203 тисячі гривень у Любешівській РДА та отримав 696 гривень компенсації за невикористану субсидію.Дружиназаробила 108 тисяч гривень у Любешівській центральній лікарні та отримала 1923 гривень компенсації за харчування дітей у школах, розміщених на забруднених територіях.Теща голови РДАотримала 19089 гривень пенсії.