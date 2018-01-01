Земля, автівка і субсидія: чим багатий новий голова Любешівської РДА
Сьогодні, 12:08
Новопризначений голова Любешівської райадміністрації Сергій Фесик задекларував будинок, п'ять земельних ділянок та автомобіль.
Сергій Фесик є власником будинку на 124 "квадрати" і земельної ділянки у Любешові на 9,83 сотки. Голова РДА разом із Володимиром Хвесиком володіють ще чотирма земельними ділянками у селі Великий Курінь площею 32,89 сотки, 33,8 сотки, 50 соток та 15,11 сотки.
Їздить Сергій Фесик на автомобілі «SKODA OCTAVIA TOUR 1.6I» 2008 року випуску, котрий вартує 123 тисячі гривень.
У 2017 році Сергій Фесик заробив понад 203 тисячі гривень у Любешівській РДА та отримав 696 гривень компенсації за невикористану субсидію.
Дружина Галина Фесик заробила 108 тисяч гривень у Любешівській центральній лікарні та отримала 1923 гривень компенсації за харчування дітей у школах, розміщених на забруднених територіях.
Теща голови РДА Марина Будько отримала 19089 гривень пенсії.
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Сергій Фесик є власником будинку на 124 "квадрати" і земельної ділянки у Любешові на 9,83 сотки. Голова РДА разом із Володимиром Хвесиком володіють ще чотирма земельними ділянками у селі Великий Курінь площею 32,89 сотки, 33,8 сотки, 50 соток та 15,11 сотки.
Їздить Сергій Фесик на автомобілі «SKODA OCTAVIA TOUR 1.6I» 2008 року випуску, котрий вартує 123 тисячі гривень.
У 2017 році Сергій Фесик заробив понад 203 тисячі гривень у Любешівській РДА та отримав 696 гривень компенсації за невикористану субсидію.
Дружина Галина Фесик заробила 108 тисяч гривень у Любешівській центральній лікарні та отримала 1923 гривень компенсації за харчування дітей у школах, розміщених на забруднених територіях.
Теща голови РДА Марина Будько отримала 19089 гривень пенсії.
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