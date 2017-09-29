У Луцьку відреставрують пам'ятки національного значення. ФОТО

У Луцьку за грантові кошти Європейського союзу відреставрують важливі пам'ятки національного значення.Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера луцька«Наше місто стало переможцем грандіозного проекту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна" за програмою транскордонного спвіробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, у партнерстві виконкому Луцької міської ради з Гміною Любліну», – пише посадовець.Недопад зазначив, що проект фінансуватиметься із коштів ЄС.«Бюджет проекту - понад півтора мільйона євро, для Луцька передбачено 1,034 млн. євро. 90% цих коштів - це грант, який Луцьк отримує безповоротно.Мета проекту - відновлення фортифікаційних споруд Луцька та Любліна, поглиблення міжнародного співробітництва. Кошти будуть спрямовані на реставраційні та відновлювальні роботи пам'яток національного значення», – йдеться у дописі.«У Луцьку будуть відреставровані башта Чарторийських з оборонним муром і Монастир Ієзуїтів з підземеллям, що знаходиться у приміщенні коледжу харчових технологій по вул. Кафедральна, 6 у "Старому місті".Башта розміщена за Костелом Петра і Павла. Зараз вона перебуває у занедбаному стані, але після реставрації відновить свою історичну цінність і значимість для Луцька та України.Сьогодні відбулось підписання угоди про партнерство між виконкомом Луцької міської ради та адміністрацією міста Любліна щодо спільного впровадження ініціативи. Проект - чергова важлива подія, яка підвищує статус Луцька, як надійного європейського партнера, і поглиблює міжнародні стосунки, підвищуючи історичну та туристичну привабливість нашого міста», – резюмує Григорій Недопад.