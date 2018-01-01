Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО

Донькам загиблого на Сході волинянина,, подарували фортепіано.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила«Світ не без добрих людей! Ще раз в цьому переконуюсь!Здійснилась мрія ще однієї дитини загиблого Героя!» – йдеться у дописі.Вона подякувала усім, хто долучився до цієї події, а саме: родині, яка зробила такий подарунок, Людмилі Іщук,, що відгукнувся допомогти з перевезенням інструменту до Любомля, «чудовому водію»за доставку й допомогу таза допомогу у розвантаженні фортепіано.«Тож побажаємо сестричкам Федчишиним розвивати свої музичні здібності та дивувати нас своїми талантами!!!» – резюмує Наталія.