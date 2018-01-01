Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Донькам загиблого на Сході волинянина, Анатолія Федчишина, подарували фортепіано.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Скиба.
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«Світ не без добрих людей! Ще раз в цьому переконуюсь!
Здійснилась мрія ще однієї дитини загиблого Героя!» – йдеться у дописі.
Вона подякувала усім, хто долучився до цієї події, а саме: родині Наталії Сич, яка зробила такий подарунок, Людмилі Іщук, Олегові Войчаку, що відгукнувся допомогти з перевезенням інструменту до Любомля, «чудовому водію» Миколі за доставку й допомогу та Сергієві Морозу за допомогу у розвантаженні фортепіано.
«Тож побажаємо сестричкам Федчишиним розвивати свої музичні здібності та дивувати нас своїми талантами!!!» – резюмує Наталія.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Скиба.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинян закликають зробити подарунок дочці добровольця
«Світ не без добрих людей! Ще раз в цьому переконуюсь!
Здійснилась мрія ще однієї дитини загиблого Героя!» – йдеться у дописі.
Вона подякувала усім, хто долучився до цієї події, а саме: родині Наталії Сич, яка зробила такий подарунок, Людмилі Іщук, Олегові Войчаку, що відгукнувся допомогти з перевезенням інструменту до Любомля, «чудовому водію» Миколі за доставку й допомогу та Сергієві Морозу за допомогу у розвантаженні фортепіано.
«Тож побажаємо сестричкам Федчишиним розвивати свої музичні здібності та дивувати нас своїми талантами!!!» – резюмує Наталія.
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