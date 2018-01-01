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Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО

Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого на Сході волинянина, Анатолія Федчишина, подарували фортепіано.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Скиба.

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«Світ не без добрих людей! Ще раз в цьому переконуюсь!
Здійснилась мрія ще однієї дитини загиблого Героя!» – йдеться у дописі.

Вона подякувала усім, хто долучився до цієї події, а саме: родині Наталії Сич, яка зробила такий подарунок, Людмилі Іщук, Олегові Войчаку, що відгукнувся допомогти з перевезенням інструменту до Любомля, «чудовому водію» Миколі за доставку й допомогу та Сергієві Морозу за допомогу у розвантаженні фортепіано.

«Тож побажаємо сестричкам Федчишиним розвивати свої музичні здібності та дивувати нас своїми талантами!!!» – резюмує Наталія.
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО

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Теги: АТО, волинянин, подарунок, Волинь, Любомль
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