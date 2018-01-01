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На Волині майже 40 автівок на «бляхах» вилучили через фіктивні документи

На Волині майже 40 автівок на «бляхах» вилучили через фіктивні документи
На пункті пропуску «Устилуг» вилучили автомобіль Ford Focus через фіктивне нотаріальне доручення.

Експертна вартість авто – близько 111 тисяч гривень, – повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Цей автомобіль поповнив уже четвертий десяток транспортних засобів, тимчасово вилучених цьогоріч на склад митниці за аналогічне правопорушення. Відповідальність, яка настане після набуття законної сили рішення суду у справах, для громадян означатиме конфіскацію автомобіля та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

В історії з Ford Focus примітно, що за тиждень до вилучення в Устилузі цей же громадянин намагався ввезти той самий автомобіль через пункт пропуску Ягодин. Проте тоді не зміг пред’явити ніякого документу про право користування чужою власністю. Тому отримав картку відмови у митному оформленні транспортного засобу, який був повернутий на суміжну сторону.

«З огляду на масовість явища, ми проаналізували ситуацію з польськими колегами», - коментує в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький. «Вони теж наполегливо протидіють спробам переміщення європейських автомобілів за фіктивними документами. З початку цього року в зоні діяльності Надбужанського відділу Прикордонної Служби (у Дорогуську, що межує з Ягодином) затримано 192 автомобілі. Доступна ціна та розгалужена мережа нотаріальних послуг у Польщі дозволяє зробити висновок, що головна причина підробок нотаріальних посвідчень полягає у фізичній відсутності під час оформлення документів реального власника авто.

Підвищений попит українських громадян на автомобілі з європейською реєстрацією створив цілий сегмент на транскордонному ринку послуг, - пояснює керівник. - Його представники вдаються до різних, не завжди законних, способів заробітку. Автомобіль може бути крадений, документи про його технічний стан – підробленими, відомості про реєстрацію - фіктивними тощо. Проте громадянам завжди слід пам’ятати, що відповідальність на фініші сумнівної операції несе не посередник, а той, хто намагається протиправно перемістити товар на митну територію України.

Всі документи на право користування авто з іноземною реєстрацією Волинською митницею ретельно перевіряються. Буває, що справа триває довше, адже процедури міждержавних взаємодій потребують часу. Проте відповідальності все одно – не уникнути», - підсумовує Євгеній Шелігацький.

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Теги: митниця, Волинь Устилуг, євробляхи
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