На Волині майже 40 автівок на «бляхах» вилучили через фіктивні документи





Експертна вартість авто – близько 111 тисяч гривень, – повідомили у прес-службі



Цей автомобіль поповнив уже четвертий десяток транспортних засобів, тимчасово вилучених цьогоріч на склад митниці за аналогічне правопорушення. Відповідальність, яка настане після набуття законної сили рішення суду у справах, для громадян означатиме конфіскацію автомобіля та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.



В історії з Ford Focus примітно, що за тиждень до вилучення в Устилузі цей же громадянин намагався ввезти той самий автомобіль через пункт пропуску Ягодин. Проте тоді не зміг пред’явити ніякого документу про право користування чужою власністю. Тому отримав картку відмови у митному оформленні транспортного засобу, який був повернутий на суміжну сторону.



«З огляду на масовість явища, ми проаналізували ситуацію з польськими колегами», - коментує в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький. «Вони теж наполегливо протидіють спробам переміщення європейських автомобілів за фіктивними документами. З початку цього року в зоні діяльності Надбужанського відділу Прикордонної Служби (у Дорогуську, що межує з Ягодином) затримано 192 автомобілі. Доступна ціна та розгалужена мережа нотаріальних послуг у Польщі дозволяє зробити висновок, що головна причина підробок нотаріальних посвідчень полягає у фізичній відсутності під час оформлення документів реального власника авто.



Підвищений попит українських громадян на автомобілі з європейською реєстрацією створив цілий сегмент на транскордонному ринку послуг, - пояснює керівник. - Його представники вдаються до різних, не завжди законних, способів заробітку. Автомобіль може бути крадений, документи про його технічний стан – підробленими, відомості про реєстрацію - фіктивними тощо. Проте громадянам завжди слід пам’ятати, що відповідальність на фініші сумнівної операції несе не посередник, а той, хто намагається протиправно перемістити товар на митну територію України.



Всі документи на право користування авто з іноземною реєстрацією Волинською митницею ретельно перевіряються. Буває, що справа триває довше, адже процедури міждержавних взаємодій потребують часу. Проте відповідальності все одно – не уникнути», - підсумовує Євгеній Шелігацький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Устилуг» вилучили автомобіль Ford Focus через фіктивне нотаріальне доручення.Експертна вартість авто – близько 111 тисяч гривень, – повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС Цей автомобіль поповнив уже четвертий десяток транспортних засобів, тимчасово вилучених цьогоріч на склад митниці за аналогічне правопорушення. Відповідальність, яка настане після набуття законної сили рішення суду у справах, для громадян означатиме конфіскацію автомобіля та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.В історії з Ford Focus примітно, що за тиждень до вилучення в Устилузі цей же громадянин намагався ввезти той самий автомобіль через пункт пропуску Ягодин. Проте тоді не зміг пред’явити ніякого документу про право користування чужою власністю. Тому отримав картку відмови у митному оформленні транспортного засобу, який був повернутий на суміжну сторону.«З огляду на масовість явища, ми проаналізували ситуацію з польськими колегами», - коментує в.о. начальника Волинської митниці ДФС. «Вони теж наполегливо протидіють спробам переміщення європейських автомобілів за фіктивними документами. З початку цього року в зоні діяльності Надбужанського відділу Прикордонної Служби (у Дорогуську, що межує з Ягодином) затримано 192 автомобілі. Доступна ціна та розгалужена мережа нотаріальних послуг у Польщі дозволяє зробити висновок, що головна причина підробок нотаріальних посвідчень полягає у фізичній відсутності під час оформлення документів реального власника авто.Підвищений попит українських громадян на автомобілі з європейською реєстрацією створив цілий сегмент на транскордонному ринку послуг, - пояснює керівник. - Його представники вдаються до різних, не завжди законних, способів заробітку. Автомобіль може бути крадений, документи про його технічний стан – підробленими, відомості про реєстрацію - фіктивними тощо. Проте громадянам завжди слід пам’ятати, що відповідальність на фініші сумнівної операції несе не посередник, а той, хто намагається протиправно перемістити товар на митну територію України.Всі документи на право користування авто з іноземною реєстрацією Волинською митницею ретельно перевіряються. Буває, що справа триває довше, адже процедури міждержавних взаємодій потребують часу. Проте відповідальності все одно – не уникнути», - підсумовує Євгеній Шелігацький.

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