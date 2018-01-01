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На городі волинянки злодії видлубали з гарбузів усе насіння

На городі волинянки злодії видлубали з гарбузів усе насіння
На Волині злодії порізали гарбузи і вибрали насіння прямо на полі.

Про це пише районна газета Полісся.

"Уявіть собі ситуацію: ви прийшли на свій город чи дачну ділянку, а дбайливо доглянуту протягом літа бульбу, моркву чи капусту вже хтось встиг зібрати", - йдеться в матеріалі.

Саме такий прикрий випадок у ніч на минулий понеділок стався із жителькою Каменя-Каширського Світланою.

На полі цієї літньої господині невідомі зловмисники погосподарювали неабияк — порізали навпіл всі гарбузи та вибрали з них насіння, аби потім його висушити та збути.

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Теги: гарбуз, крадіжка
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