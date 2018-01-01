На городі волинянки злодії видлубали з гарбузів усе насіння

На Волині злодії порізали гарбузи і вибрали насіння прямо на полі.Про це пише районна газета Полісся."Уявіть собі ситуацію: ви прийшли на свій город чи дачну ділянку, а дбайливо доглянуту протягом літа бульбу, моркву чи капусту вже хтось встиг зібрати", - йдеться в матеріалі.Саме такий прикрий випадок у ніч на минулий понеділок стався із жителькою Каменя-КаширськогоНа полі цієї літньої господині невідомі зловмисники погосподарювали неабияк — порізали навпіл всі гарбузи та вибрали з них насіння, аби потім його висушити та збути.