На городі волинянки злодії видлубали з гарбузів усе насіння
Сьогодні, 13:59
На Волині злодії порізали гарбузи і вибрали насіння прямо на полі.
Про це пише районна газета Полісся.
"Уявіть собі ситуацію: ви прийшли на свій город чи дачну ділянку, а дбайливо доглянуту протягом літа бульбу, моркву чи капусту вже хтось встиг зібрати", - йдеться в матеріалі.
Саме такий прикрий випадок у ніч на минулий понеділок стався із жителькою Каменя-Каширського Світланою.
На полі цієї літньої господині невідомі зловмисники погосподарювали неабияк — порізали навпіл всі гарбузи та вибрали з них насіння, аби потім його висушити та збути.
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Про це пише районна газета Полісся.
"Уявіть собі ситуацію: ви прийшли на свій город чи дачну ділянку, а дбайливо доглянуту протягом літа бульбу, моркву чи капусту вже хтось встиг зібрати", - йдеться в матеріалі.
Саме такий прикрий випадок у ніч на минулий понеділок стався із жителькою Каменя-Каширського Світланою.
На полі цієї літньої господині невідомі зловмисники погосподарювали неабияк — порізали навпіл всі гарбузи та вибрали з них насіння, аби потім його висушити та збути.
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