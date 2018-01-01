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Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»

Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»
Понад 2 роки тому на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському автомобіль MITSUBISHI Galant на смерть збив 63-річну місцеву жительку та втік з місця події.

Як з'ясували згодом, наїзд скоїв учасник бойових дій, військовослужбовець військової частини А 1008. За скоєну смертельну аварію та втечу з місця події суд днями дав йому 5 років "умовно".

У вироку йдеться про те, що аварія сталася вночі 31 травня 2016 року. Військовий їхав автомобілем зі швидкістю не менше ніж 96,5 км/год. Перевищуючи швидкість, він, до того ж, не був уважний під час руху і не вчасно зреагував на вихід пішохода на проїжджу частину. Тож водій не встиг вчасно загальмувати та збив жінку.

Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»
Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»
Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»


Внаслідок зіткнення з автівкою жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та померла на місці події.

У суді військовий розповів, що, коли вийшов з автомобіля, то побачив жінку без ознак життя, але, оскільки був у шоковому стані, то покинув місце аварії. У вчиненому чоловік розкаювався та просив суд суворо його не карати.

Зрештою, суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 2 роки. Щоправда, військового звільнили від позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.




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Теги: аварія, Волинь, смерть, військовий, MITSUBISHI Galant
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