Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»

Понад 2 роки тому на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському автомобіль MITSUBISHI Galantта втік з місця події.Як з'ясували згодом, наїзд скоїв учасник бойових дій, військовослужбовець військової частини А 1008. За скоєну смертельну аварію та втечу з місця події суд днями дав йому 5 років "умовно".У вироку йдеться про те, що аварія сталася вночі 31 травня 2016 року. Військовий їхав автомобілем зі швидкістю не менше ніж 96,5 км/год. Перевищуючи швидкість, він, до того ж, не був уважний під час руху і не вчасно зреагував на вихід пішохода на проїжджу частину. Тож водій не встиг вчасно загальмувати та збив жінку.Внаслідок зіткнення з автівкою жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та померла на місці події.У суді військовий розповів, що, коли вийшов з автомобіля, то побачив жінку без ознак життя, але, оскільки був у шоковому стані, то покинув місце аварії. У вчиненому чоловік розкаювався та просив суд суворо його не карати.Зрештою, суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 2 роки. Щоправда, військового звільнили від позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.