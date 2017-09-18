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На Волині після аварії досі не прибрали аварійний стовп. ФОТО

На Волині після аварії досі не прибрали аварійний стовп. ФОТО
У Володимирі-Волинському після ДТП, в якій авто в'їхало в електроопору, досі стоїть похилений стовп.

Про це у Facebook написала місцева мешканка Іванна Вільчинська.

"Отой стовп, який тиждень тому чи більше пошкодило невідоме авто, так і хилиться над дорогою. І над пішохідним переходом. Правда до нього вчепили знак, але радикально вирішувати питання ніхто не збирається. Вул. Ковельська, неподалік від Нашого краю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Володимирі-Волинському автівка влетіла в електроопору і пошкодила її.

На Волині після аварії досі не прибрали аварійний стовп. ФОТО
На Волині після аварії досі не прибрали аварійний стовп. ФОТО

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Теги: безпека, стовп, дорога
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