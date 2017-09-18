На Волині після аварії досі не прибрали аварійний стовп. ФОТО





Про це у Facebook написала місцева мешканка Іванна Вільчинська.



"Отой стовп, який тиждень тому чи більше пошкодило невідоме авто, так і хилиться над дорогою. І над пішохідним переходом. Правда до нього вчепили знак, але радикально вирішувати питання ніхто не збирається. Вул. Ковельська, неподалік від Нашого краю", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Володимирі-Волинському





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському після ДТП, в якій авто в'їхало в електроопору, досі стоїть похилений стовп.Про це у Facebook написала місцева мешканка Іванна Вільчинська."Отой стовп, який тиждень тому чи більше пошкодило невідоме авто, так і хилиться над дорогою. І над пішохідним переходом. Правда до нього вчепили знак, але радикально вирішувати питання ніхто не збирається. Вул. Ковельська, неподалік від Нашого краю", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у Володимирі-Волинському автівка влетіла в електроопору і пошкодила її

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