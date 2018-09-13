У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні





Про це UA:Рівне повідомила речниця прокуратури області Людмила Суржук, передає



За її словами, досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 325 КК України (Порушення правил та норм, встановлених, щоб запобігати епідемічним та іншим інфекційним захворюванням).



Санкцією статті передбачено покарання штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.



12 серпня, після весілля, що пройшло цими вихідними у готельно-ресторанному комплексі "Айвенго" госпіталізували ще одну людину – вагітну жінку. Про це UA: Рівне повідомив завідувач епідвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз.



Загалом кількість тих, хто звернувся до різних медзакладів на Рівненщині, Волині та столиці, зі слів Віктора Мороза, сягнула 21-го чоловіка, дванадцять із них поклали на стаціонарне лікування. Одна із пацієнток – 13-річна дівчинка, вона знаходиться в лікарні Луцька.



Директор готельно-ресторанного комплексу Василь Солодчук нам повідомив, що "Айвенго" зачинено на кількаденну дезінфекцію. Також додав, що випадком вони шоковані і зацікавлені з'ясувати, що стало причиною отруєння, аби подібне більше не повторилось. Зазначимо, висновки лабораторний центр має оприлюднити орієнтовно за тиждень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом масового отруєння людей у готельно-ресторанному комплексі «Айвенго», що у Рівненському районі, відкрили кримінальне провадження.Про це UA:Рівне повідомила речниця прокуратури області, передає rtb.rv.ua За її словами, досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 325 КК України (Порушення правил та норм, встановлених, щоб запобігати епідемічним та іншим інфекційним захворюванням).Санкцією статті передбачено покарання штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.12 серпня, після весілля, що пройшло цими вихідними у готельно-ресторанному комплексі "Айвенго" госпіталізували ще одну людину – вагітну жінку. Про це UA: Рівне повідомив завідувач епідвідділу обласного лабораторного центруЗагалом кількість тих, хто звернувся до різних медзакладів на Рівненщині, Волині та столиці, зі слів Віктора Мороза, сягнула 21-го чоловіка, дванадцять із них поклали на стаціонарне лікування. Одна із пацієнток – 13-річна дівчинка, вона знаходиться в лікарні Луцька.Директор готельно-ресторанного комплексунам повідомив, що "Айвенго" зачинено на кількаденну дезінфекцію. Також додав, що випадком вони шоковані і зацікавлені з'ясувати, що стало причиною отруєння, аби подібне більше не повторилось. Зазначимо, висновки лабораторний центр має оприлюднити орієнтовно за тиждень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію