На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня близько 22.40 на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» неподалік села Дернова у Кам’янка-Бузькому районі.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 23-річний мешканець району, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бордюр, після чого автомобіль з’їхав у кювет.



Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen, який був госпіталізований та четверо його пасажирок – усі односільчанки, мешканки району, троє віком 20 років та одна вісімнадцятирічна. Усі вони також госпіталізовані у реанімаційне відділення місцевої лікарні.



Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Львів-Радехів-Луцьк сталася моторошна ДТП. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро осіб.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня близько 22.40 на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» неподалік села Дернова у Кам’янка-Бузькому районі.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 23-річний мешканець району, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бордюр, після чого автомобіль з’їхав у кювет.Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen, який був госпіталізований та четверо його пасажирок – усі односільчанки, мешканки району, троє віком 20 років та одна вісімнадцятирічна. Усі вони також госпіталізовані у реанімаційне відділення місцевої лікарні.Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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