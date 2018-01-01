вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО

На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО
На трасі Львів-Радехів-Луцьк сталася моторошна ДТП. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня близько 22.40 на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» неподалік села Дернова у Кам’янка-Бузькому районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 23-річний мешканець району, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бордюр, після чого автомобіль з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen, який був госпіталізований та четверо його пасажирок – усі односільчанки, мешканки району, троє віком 20 років та одна вісімнадцятирічна. Усі вони також госпіталізовані у реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.
На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО
На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО
На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО
На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Децентралізація – одна з найдієвіших антикорупційних реформ, – експерти Волинського ЦРУ
Сьогодні, 15:27
На Волині в чоловіка знайшли 4 кілограми наркотиків
Сьогодні, 15:20
На трасі Луцьк-Львів – моторошна аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Сьогодні, 14:45
Нещеплених дітей не пускатимуть в школи та садочки. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
27 серпень, 12:07
На Львівщині автобус з 44 пасажирами потрапив у аварію. ФОТО На Львівщині автобус з 44 пасажирами потрапив у аварію. ФОТО
19 серпень, 18:01
У страшній аварії на трасі Луцьк-Львів постраждало 7 волинян У страшній аварії на трасі Луцьк-Львів постраждало 7 волинян
31 липень, 10:54
На Львівщині перекинувся легковик: постраждало четверо іноземців. ФОТО На Львівщині перекинувся легковик: постраждало четверо іноземців. ФОТО
16 липень, 01:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
12 вересень, 14:08
 1
Погрожував та намагався задушити: на Волині неадекватний пацієнт напав на медиків
Сьогодні, 16:07
 0
Це міф, – експерт про об’єднання Волинської та Рівненської областей
Сьогодні, 16:02
 0
У Луцьку бус протаранив легковик. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
«Коли десь лежить сміття під парканом – винен президент», - голова громади на Волині
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8