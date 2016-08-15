На Волині в чоловіка знайшли 4 кілограми наркотиків
Сьогодні, 15:20
У Маневицькому районі поліцейські вилучили у 44-річного місцевого жителя 4 кг макової соломки.
Під час санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження розпочатого за ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці знайшли та вилучили в помешканні 44-річного жителя Маневицького району 4 кг. макової соломки та знаряддя для її подрібнення, -повідомили у прес-службі волинської поліції.
Волинянина затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Вилучену наркотичну речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Під час санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження розпочатого за ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці знайшли та вилучили в помешканні 44-річного жителя Маневицького району 4 кг. макової соломки та знаряддя для її подрібнення, -повідомили у прес-службі волинської поліції.
Волинянина затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Вилучену наркотичну речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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