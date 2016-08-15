На Волині в чоловіка знайшли 4 кілограми наркотиків

У Маневицькому районі поліцейські вилучили у 44-річного місцевого жителя 4 кг макової соломки.Під час санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження розпочатого за ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці знайшли та вилучили в помешканні 44-річного жителя Маневицького району 4 кг. макової соломки та знаряддя для її подрібнення, -повідомили у прес-службі волинської поліції.Волинянина затримали у порядку ст. 208 КПК України.Вилучену наркотичну речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.