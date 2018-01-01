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У місті на Волині зловили двох квартирних злодюг

У місті на Волині зловили двох квартирних злодюг
У Нововолинську зловили квартирних злодіїв.

Двох раніше судимимих за такі злочини мешканців шахтарського міста підозрюють у квартирних крадіжках, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

32-річному зловмиснику, який у ніч з 14 на 15 серпня проник у квартиру у 15 мікрорайоні та викрав звідти майна на 7700 грн., повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 185 КК України).

42-річного ж мешканця Нововолинська підозрюють у вчиненні упродовж липня-серпня 2018 року шести крадіжок грошей та цінностей як із помешкань громадян, так і з автомобілів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 2,3 ст. 185 КК України). Діями чоловіка потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад 210 тис. грн..

Прокурори наполягатимуть на обранні обом підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Теги: прокуратура, крадіжки, кримінал
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