У місті на Волині зловили двох квартирних злодюг

У Нововолинську зловили квартирних злодіїв.Двох раніше судимимих за такі злочини мешканців шахтарського міста підозрюють у квартирних крадіжках, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.32-річному зловмиснику, який у ніч з 14 на 15 серпня проник у квартиру у 15 мікрорайоні та викрав звідти майна на 7700 грн., повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 185 КК України).42-річного ж мешканця Нововолинська підозрюють у вчиненні упродовж липня-серпня 2018 року шести крадіжок грошей та цінностей як із помешкань громадян, так і з автомобілів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 2,3 ст. 185 КК України). Діями чоловіка потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад 210 тис. грн..Прокурори наполягатимуть на обранні обом підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.