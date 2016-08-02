«Коли десь лежить сміття під парканом – винен президент», - голова громади на Волині
Сьогодні, 15:39
Голова Голобської громади Сергій Гарбарук заявив, що непросто переконувати людей у позитивах децентралізації.
Про це йшлося у четвер, 13 вересня, під час круглого столу «Реформа децентралізації. Волинський досвід», організованого Волинським центром розвитку урядування.
За його словами, завдяки об’єднанню громада отримала 11 мільйонів гривень на свої потреби. Натомість ті райони, де не створили ОТГ, ці кошти втратили.
Сергій Гарбарук поділився, що часто доводиться ухвалювати непопулярні рішення, наприклад, про закриття фельдшерських пунктів, яких направду забагато. Тому люди безпідставно нарікають, що у всьому винні реформи.
«Коли десь лежить сміття під парканом – винен президент. Ми, наприклад, будемо закуповувати контейнери для роздільного збору сміття і вчити людей робити щось самим. Це непросто, це складно, але тільки розмови, переконання людей дають результат», - зауважив Сергій Гарбарук.
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Про це йшлося у четвер, 13 вересня, під час круглого столу «Реформа децентралізації. Волинський досвід», організованого Волинським центром розвитку урядування.
За його словами, завдяки об’єднанню громада отримала 11 мільйонів гривень на свої потреби. Натомість ті райони, де не створили ОТГ, ці кошти втратили.
Сергій Гарбарук поділився, що часто доводиться ухвалювати непопулярні рішення, наприклад, про закриття фельдшерських пунктів, яких направду забагато. Тому люди безпідставно нарікають, що у всьому винні реформи.
«Коли десь лежить сміття під парканом – винен президент. Ми, наприклад, будемо закуповувати контейнери для роздільного збору сміття і вчити людей робити щось самим. Це непросто, це складно, але тільки розмови, переконання людей дають результат», - зауважив Сергій Гарбарук.
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