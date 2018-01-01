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У Луцьку бус протаранив легковик. ФОТО

У Луцьку бус протаранив легковик. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись бус та легковий автомобіль.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.

«Без зайвих слів. Знову Карпенка, знову ДТП», – підписав допис автор.

Нагадаємо, 12 вересня на цій же вулиці сталася жахлива аварія – Таврія влетіла у Жигулі. Постраждали декілька людей.
У Луцьку бус протаранив легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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