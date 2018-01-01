У Луцьку бус протаранив легковик. ФОТО





Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.



«Без зайвих слів. Знову Карпенка, знову ДТП», – підписав допис автор.



Нагадаємо, 12 вересня на цій же вулиці сталася жахлива аварія – Таврія влетіла у Жигулі. Постраждали декілька людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись бус та легковий автомобіль.Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав«Без зайвих слів. Знову Карпенка, знову ДТП», – підписав допис автор.Нагадаємо, 12 вересня на цій же вулиці. Постраждали декілька людей.

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