У Луцьку бус протаранив легковик. ФОТО
Сьогодні, 16:00
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулись бус та легковий автомобіль.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.
«Без зайвих слів. Знову Карпенка, знову ДТП», – підписав допис автор.
Нагадаємо, 12 вересня на цій же вулиці сталася жахлива аварія – Таврія влетіла у Жигулі. Постраждали декілька людей.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Влад Морозовський.
«Без зайвих слів. Знову Карпенка, знову ДТП», – підписав допис автор.
Нагадаємо, 12 вересня на цій же вулиці сталася жахлива аварія – Таврія влетіла у Жигулі. Постраждали декілька людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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