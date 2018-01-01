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Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у «Промені»*

Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у «Промені»*
13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру імпровізації «Чорний квадрат».

Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими, правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами. 

«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з непередбачуваними сюжетними поворотами. Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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