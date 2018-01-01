У їдальні нової луцької школи можна розраховуватися банківською карткою*

Цього навчального року в Луцьку запрацювала ще одна школа. Ліцей № 27 одразу ж підтвердив звання найсучаснішого - у шкільній їдальні встановили POS-термінал ПриватБанку для розрахунків карткою.Все більше навчальних закладів переходять на безготівкові розрахунки у їдальнях. Це не тільки безпечніше з погляду гігієни, але й зручніше та швидше.Дев’ять луцьких шкіл вже встановили термінали, в яких учні розраховуються Карткою Юніора від ПриватБанку.Це дитяча банківська картка, яка наділена всіма властивостями “дорослої“, і прив’язана до рахунку одного з батьків. Мамі чи татові приходять сповіщення про витрати дитини або запит на поповнення, якщо коштів на покупку не вистачило. За бажанням батьки можуть встановити денний ліміт використання коштів. У період навчання картку можна використовувати у шкільних їдальнях, в яких ПриватБанк встановлює POS-термінали.До переліку таких шкіл долучився і Луцький ліцей № 27. Щойно відкритий навчальний заклад активно впроваджує нові технології, тож безготівкові розрахунки у їдальні - не примха, а необхідність, щоб іти в ногу з часом.“Луцькі діти та їхні батьки вже давно користуються можливостями Картки Юніора. Маючи власну банківську картку, дитина вчиться фінансовій самостійності, а батьки за допомогою сповіщень знають, що їхні донька чи син поїли у їдальні, або ж витратили гроші у сусідньому магазині. Приємно, що й навчальні заклади оцінили переваги терміналу у їдальнях і диктують моду на безготівкові розрахунки з наймолодшого віку”, - зауважила керівник напрямку ЮніорБанк на ВолиніЗауважимо, що Картку Юніора можна миттєво отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку. А встановлення та обслуговування POS-терміналу у школі не потребує додаткових витрат від батьків. У Луцьку систему безготівкових розрахунків впроваджено у їдальнях шкіл № 2, 4, 9, 14, 15, 20, 24, 27 та Волинського ліцею-інтернату.