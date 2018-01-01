У їдальні нової луцької школи можна розраховуватися банківською карткою*
Сьогодні, 18:46
Цього навчального року в Луцьку запрацювала ще одна школа. Ліцей № 27 одразу ж підтвердив звання найсучаснішого - у шкільній їдальні встановили POS-термінал ПриватБанку для розрахунків карткою.
Все більше навчальних закладів переходять на безготівкові розрахунки у їдальнях. Це не тільки безпечніше з погляду гігієни, але й зручніше та швидше.
Дев’ять луцьких шкіл вже встановили термінали, в яких учні розраховуються Карткою Юніора від ПриватБанку.
Це дитяча банківська картка, яка наділена всіма властивостями “дорослої“, і прив’язана до рахунку одного з батьків. Мамі чи татові приходять сповіщення про витрати дитини або запит на поповнення, якщо коштів на покупку не вистачило. За бажанням батьки можуть встановити денний ліміт використання коштів. У період навчання картку можна використовувати у шкільних їдальнях, в яких ПриватБанк встановлює POS-термінали.
До переліку таких шкіл долучився і Луцький ліцей № 27. Щойно відкритий навчальний заклад активно впроваджує нові технології, тож безготівкові розрахунки у їдальні - не примха, а необхідність, щоб іти в ногу з часом.
“Луцькі діти та їхні батьки вже давно користуються можливостями Картки Юніора. Маючи власну банківську картку, дитина вчиться фінансовій самостійності, а батьки за допомогою сповіщень знають, що їхні донька чи син поїли у їдальні, або ж витратили гроші у сусідньому магазині. Приємно, що й навчальні заклади оцінили переваги терміналу у їдальнях і диктують моду на безготівкові розрахунки з наймолодшого віку”, - зауважила керівник напрямку ЮніорБанк на Волині Наталія Лукасюк.
Зауважимо, що Картку Юніора можна миттєво отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку. А встановлення та обслуговування POS-терміналу у школі не потребує додаткових витрат від батьків. У Луцьку систему безготівкових розрахунків впроваджено у їдальнях шкіл № 2, 4, 9, 14, 15, 20, 24, 27 та Волинського ліцею-інтернату.
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Все більше навчальних закладів переходять на безготівкові розрахунки у їдальнях. Це не тільки безпечніше з погляду гігієни, але й зручніше та швидше.
Дев’ять луцьких шкіл вже встановили термінали, в яких учні розраховуються Карткою Юніора від ПриватБанку.
Це дитяча банківська картка, яка наділена всіма властивостями “дорослої“, і прив’язана до рахунку одного з батьків. Мамі чи татові приходять сповіщення про витрати дитини або запит на поповнення, якщо коштів на покупку не вистачило. За бажанням батьки можуть встановити денний ліміт використання коштів. У період навчання картку можна використовувати у шкільних їдальнях, в яких ПриватБанк встановлює POS-термінали.
До переліку таких шкіл долучився і Луцький ліцей № 27. Щойно відкритий навчальний заклад активно впроваджує нові технології, тож безготівкові розрахунки у їдальні - не примха, а необхідність, щоб іти в ногу з часом.
“Луцькі діти та їхні батьки вже давно користуються можливостями Картки Юніора. Маючи власну банківську картку, дитина вчиться фінансовій самостійності, а батьки за допомогою сповіщень знають, що їхні донька чи син поїли у їдальні, або ж витратили гроші у сусідньому магазині. Приємно, що й навчальні заклади оцінили переваги терміналу у їдальнях і диктують моду на безготівкові розрахунки з наймолодшого віку”, - зауважила керівник напрямку ЮніорБанк на Волині Наталія Лукасюк.
Зауважимо, що Картку Юніора можна миттєво отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку. А встановлення та обслуговування POS-терміналу у школі не потребує додаткових витрат від батьків. У Луцьку систему безготівкових розрахунків впроваджено у їдальнях шкіл № 2, 4, 9, 14, 15, 20, 24, 27 та Волинського ліцею-інтернату.
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