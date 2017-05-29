Тріщать будинки і руйнується дорога: волинським селом їздять перевантажені фури. ВІДЕО





Про це розповіли місцеві жителі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



Зі слів людей, водії, які везуть зерно, будматеріали та цукрові буряки, з'їжджають із траси та прямують через сільську дорогу, де заборонено рух транспорту масою понад 24 тони.



Голова сільсьої ради звернулась до “Укртрансбезпеки”, щоб працівники відомства склали приписи на водіїв-порушників.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лаврів Луцького району через рух вантажівок руйнуються будинки та дорога.Про це розповіли місцеві жителі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Зі слів людей, водії, які везуть зерно, будматеріали та цукрові буряки, з'їжджають із траси та прямують через сільську дорогу, де заборонено рух транспорту масою понад 24 тони.Голова сільсьої ради звернулась до “Укртрансбезпеки”, щоб працівники відомства склали приписи на водіїв-порушників.Детальніше - у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію