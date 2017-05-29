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Тріщать будинки і руйнується дорога: волинським селом їздять перевантажені фури. ВІДЕО

Тріщать будинки і руйнується дорога: волинським селом їздять перевантажені фури. ВІДЕО
У селі Лаврів Луцького району через рух вантажівок руйнуються будинки та дорога.

Про це розповіли місцеві жителі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Зі слів людей, водії, які везуть зерно, будматеріали та цукрові буряки, з'їжджають із траси та прямують через сільську дорогу, де заборонено рух транспорту масою понад 24 тони.

Голова сільсьої ради звернулась до “Укртрансбезпеки”, щоб працівники відомства склали приписи на водіїв-порушників.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: дорога, фури, порушення
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