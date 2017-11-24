«Це для нас урок»: у дитбудинку в Рожищі після скандалу хочуть ставити камери

У Рожищенському притулку для дітей, який став відомим на всю каїну черезпро побиття та сексуальні домагання, міркують над встановлення відеоспостереження.Про це сало відомо 13 вересня під час візиту до притулку голови Волинської ОДАДиректор закладуспочатку показав притулок посадовцю, а загалом розповів про те, що скандал довкола закладу не додав оптимізму працівникам.За словами директора, працівники притулку вже звикли, що часто їм доводиться мати справу зі складними дітьми та складними батьками.За словами посадовця, у закладі за 20 років роботи було чимало порушень дисципліни, однак тут завжди намагалися впоратися із ситуацією своїми силами. Однак після випадку із заявами дітей, тут задумалися про те, як убезпечити себе від подібних ситуацій в майбутньому.«На практиці ми усвідомлюємо, що цього не може бути, і в природі цього не було… На сьогоднішній день це просто для нас урок, ще одна вакцина спрацювала, що треба обходити будь-які ситуації і не давати приводу, щоби виникали якісь інсинуації на цю тему», - розповів Матвійчук.Мовляв, аби мати аргументовані докази, тут задумуються про встановлення відеокамер.«У нас немає тих захисних моментів, які могли б стати на наш бік - маю на увазі відеокамери, які могли б бути стримуючим моментом», - додав Матвійчук. Однак є низка обмежуючих факторів для впровадження спостереження, як-от згода дітей тощо.Найперше встановити їх би треба було в карантинному приміщенні, яке «потребує особливої уваги».«Іноді так: одне училище має проблемну дитину - до нас, інше – до нас, третє – до нас і виходить, що в училищі не можуть впоратися з однією дитиною, а наш заклад має впоратися із усіма такими дітьми в області. Я не буду приховувати – це порохова бочка, може щось одна дитина зробити іншій»,- додав Матвійчук.Він зауважив, що проситиме сприяння у встановленні відеоспостереження, щоб попередити «будь-які події». Мовляв, відеозаписи дозволили б показати реальну картину і стати серйозними аргументами при з’ясуванні реального стану справ. Відтак, за підтримкою звертатимуться до влади при підготовці бюджетного запиту.«Я думаю, що ми будемо це питання ставити, що нас зрозуміють,підтримають і ми зробимо кроки, які трішки дозволять забезпечити і наших працівників», - додав Матвійчук.Нагадаємо, про те, що діти закладу, повідомила омбудсменна початку серпня цього року, а через деякий час показала. Згодом у притулку Олександр Савченко провів. Директор закладу поспілкувався із журналістами, запевняючи, що, на які побої скаржаться вихованці притулку. Ситуацію також, які були "по різні боки барикад" конфлікту. Водночас у Волиньраді не побачили підстав для