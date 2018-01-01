Ніяких скандалів, тільки системна і професійна робота, – Євгеній Шелігацький про Волинську митницю

Виконувач обов'язків начальника Волинської митниці ДФСпрокоментував щоденні сюжети місцевої телерадіокомпанії під загальним лейтмотивом «Волинська митниця знову у центрі скандалу через корупцію».Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.На переконання Шелігацького, називати події півторарічної давності черговим скандалом - некоректно. Нехтувати вимогою об’єктивного висвітлення у журналістській діяльності – непрофесійно. А публічно оголошувати людей злочинцями до рішення суду щодо них – протиправно."Упереджене ставлення цього телеканалу і його власників до митниці на Волині уже загальновідоме. Але, крім суто політичних аспектів, у низці маніпулятивних та перекручених сюжетів простежується глибоке незнання і нерозуміння його журналістами основних завдань і функцій митниці як органу доходів і зборів", - йдеться у повідомленні митників.По-перше, з 2012 року, після декриміналізації Митного Кодексу, заходи з протидії навіть контрабанді необхідно проводити на основі постійної і не завжди гласної взаємодії зі слідчими з уповноважених органів. Тому на підставі суворого дотримання вимог щодо таємниці слідства посадові особи митниці відмовляються коментувати відомі їм обставини щодо конкретних справ. Але коментарів сторін кримінального провадження з боку обвинувачення, слідства чи захисту у цих сюжетах теж не було представлено, - аналізує юрист за фахом Євгеній Шелігацький.По-друге, митниця не є правоохоронним органом, створеним для боротьби з корупцією. У межах своєї компетентності у рік, про який йдеться в одному з сюжетів (2017), митницею самостійно було ініційовано 52 службових перевірки та 6 службових розслідувань, за якими оголошено 24 догани, звільнено 3 державних службовців. У поточному році завершено 29 перевірок, оголошено 13 доган. На часі триває 3 дисциплінарних провадження, з них 1 порушене на підставі постанови суду, а 2 – ініційовані уповноваженими посадовими особами митниці чи ГУ ДФС в області.«Я далекий від того, щоб оголошувати Волинську митницю вільною від корупції зоною. У 2017 році, за інформацією обласної прокуратури, до суду було скеровано 11 актів стосовно 11 службових осіб митниці. Вони понесуть своє справедливе і законне покарання. Але нагадую журналістам постулат статті 62 Конституції України: особа вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду. Тим більше не можна клеймити увесь майже семисотенний колектив через десяток його службовців, так само як не можна називати кожного громадянина України корупціонером через те, що корупція – це загальнонаціональна проблема», - стверджує керівник.