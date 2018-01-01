На Волині прибирали береги річок

Працівники Луцького міжрайонного управління водного господарства долучились до екологічної акції «Міжнародний день чистих берегів».На експлуатаційних дільницях прибирали від побутового сміття прибережні захисні смуги річок Стохід, Конопелька, Луга, Турія, Чорногузка Володимир-Волинського, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського районів, - повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.Разом із прибиранням проводилася і роз’яснювальна робота з громадянами щодо підвищення екологічної свідомості, дбайливого ставлення до водних об’єктів.Працівники Рожищенської експлуатаційної дільниці разом із школярами села Переспа провели акцію з прибирання і очистки від сміття прибережної смуги річки Лютиця, що протікає неподалік села.У Володимир-Волинському районі працівники експлуатаційної дільниці привели в належний стан територію біля джерела, яке знаходиться поблизу автодороги «Володимир-Волииський-Любомль» (Коритницька осушувальна система), і яке декілька років тому відновили і освятили."І тепер подорожуючому буде приємно вгамувати спрагу і перепочити у цьому чудовому придорожньому куточку", -йдеться у повідомленні.