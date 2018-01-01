Луцька родина подарувала музею раритетне столітнє піаніно. ФОТО

Луцька родина подарувала Волинському краєзнавчому музею раритетне піаніно.12 вересня Волинський краєзнавчий музей поповнився цінним експонатом., що проживає в Луцьку, подарувала музею старовинне австрійське піаніно Gebrüder Stingl, виготовлене в 1909–1910 роках у Відні, та фірмовий стілець до нього, - повідомили працівники музею.Ще на початку ХХ ст. інструмент був придбаний інженером залізницідля своєї доньки Ольги.Напис на інструменті засвідчує, що він був придбаний в “Депо музичних інструментів” чеха Генріха Іїнджишека в Києві на Хрещатику. На той час родина проживала у Києві. На жаль, молода панянка померла від застуди.В 60-х роках ХХ ст, донька Костянтина Боровською Ганна придбала будинок в Луцьку, куди й переїхала. Піаніно було перевезене до нашого міста.Нащадки Боровських – Сергушко Ірина Сергіївна, Олександр Григорович, Ольга Миколаївна, зберегли раритетний інструмент в родині до сьогодні і нині обрали місцем його подальшого зберігання експозицію Волинського краєзнавчого музею."Дирекція та колектив Волинського краєзнавчого музею висловлюють щиру вдячність луцькій родині меценатів Сергушків та зичать їм всіляких гараздів та процвітання. Родині вручать безстроковий сертифікат на безкоштовне відвідування музейних закладів Волині", - йдеться у повідомленні.Раритетні подарунки, після більш детального вивчення, атрибуції та реставрації займуть своє місце в експозиції Волинського краєзнавчого музею.