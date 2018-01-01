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Загиблим атовцям з Волині хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

Загиблим атовцям з Волині хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»
Атовцям, які втратили життя під час бойових дій на Сході, хочуть присвоїти звання "Почесний громадянин Волині".

Про це йдеться на сайті облради.

До обласної ради звернулася громадська організація "Члени загиблих родин АТО "Надія" з клопотанням про присвоєння звання "Почесний громадянин Волині" воїнам, які в ході АТО віддали своє життя за волю та незалежність України. З таким же проханням вони звернулися до ОДА, яка підтримала цю пропозицію.

Питання у четвер, 13 вересня, розглядали й на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією. Депутати підтримали пропозицію, але рекомендували ОДА до вже поданого списку загиблих та померлих воїнів додати тих, які відійшли у вічність упродовж останнього місяця.

Окрім цього, депутати рекомендують внести зміни до положення про звання "Почесний громадянин Волині", адже в цьому документі передбачено, що обласна рада може присвоїти звання лише двом людям.

Зауважимо, що на війні або від її наслідків загинуло понад 200 волинян.

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Теги: АТО, Почесний громадянин
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