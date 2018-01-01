У Ковелі модернізували очисні споруди. ФОТО





Про це повідомляють на



Учора, 12 вересня, на підприємстві запрацювала повітродувка фірми «KUBICEK» (Чехія). Принцип роботи цього обладнання полягає у тому, що вода, потрапляючи з каналізаційних стоків до очисних споруд максимально насичуватиметься киснем. Це продовжить життя бактерій, які її очищають. Крім цього, у механізмі використовуються сучасні економічні двигуни, застосування яких дозволяє значно знизити витрати на енергоспоживання. Отож, їх вартість з часом окупиться.







На презентацію обладнання завітали міський голова Олег Кіндер та директор з експорту фірми «KUBICEK» Пьотр Баслер. Олег Кіндер наголосив, що очисні споруди Ковеля – це один з основних елементів життєдіяльності міста. Порадившись з директором підприємства Юрієм Рибачком, обговоривши концепцію їх реконструкції, було вирішено першочергово закупити саме цей сучасний механізм. На його придбання з місцевої казни було виділено 2,9 мільйони гривень. В подальшому потрібно буде закупити, ще одну повітродувку. «Таким чином ми будемо покращувати загальний стан очисних споруд, проводити їх модернізацію. Ці заходи даватимуть хороші результати. Тому ми не будемо зупинятися, а продовжуємо рухатися в цьому ж напрямку», - резюмував мер Ковеля.











Керівник водоканалу подякував міському голові за співпрацю та розуміння. Придбання цього обладнання - це справді великий крок до покращення екології міста.



Юрій Іванович відзначив професіоналізм та майстерність колективу. Він звернув увагу присутніх, що для підготовки приміщення теж потрібно було затратити чимало часу, добре попрацювати. І результат просто вражає. А все завдяки злагодженій, командній роботі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі освоюють нові технології. Зокрема, тепер зосередили увагу на реконструкції очисних споруд. Нині вони працюють справно, але потребують модернізації. Відтак, щоб створити комфортні умови для життя людей та поліпшити екологію міста фахівці УВКГ «Ковельводоканал» опрацювали найсучасніші методи та технології, які зараз відомі на заході.Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.Учора, 12 вересня, на підприємстві запрацювала повітродувка фірми «KUBICEK» (Чехія). Принцип роботи цього обладнання полягає у тому, що вода, потрапляючи з каналізаційних стоків до очисних споруд максимально насичуватиметься киснем. Це продовжить життя бактерій, які її очищають. Крім цього, у механізмі використовуються сучасні економічні двигуни, застосування яких дозволяє значно знизити витрати на енергоспоживання. Отож, їх вартість з часом окупиться.На презентацію обладнання завітали міський головата директор з експорту фірми «KUBICEK». Олег Кіндер наголосив, що очисні споруди Ковеля – це один з основних елементів життєдіяльності міста. Порадившись з директором підприємства, обговоривши концепцію їх реконструкції, було вирішено першочергово закупити саме цей сучасний механізм. На його придбання з місцевої казни було виділено 2,9 мільйони гривень. В подальшому потрібно буде закупити, ще одну повітродувку. «Таким чином ми будемо покращувати загальний стан очисних споруд, проводити їх модернізацію. Ці заходи даватимуть хороші результати. Тому ми не будемо зупинятися, а продовжуємо рухатися в цьому ж напрямку», - резюмував мер Ковеля.Керівник водоканалу подякував міському голові за співпрацю та розуміння. Придбання цього обладнання - це справді великий крок до покращення екології міста.Юрій Іванович відзначив професіоналізм та майстерність колективу. Він звернув увагу присутніх, що для підготовки приміщення теж потрібно було затратити чимало часу, добре попрацювати. І результат просто вражає. А все завдяки злагодженій, командній роботі.

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