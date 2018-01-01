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За що потрібно платити батькам у Новій українській школі? ВІДЕО

За що потрібно платити батькам у Новій українській школі? ВІДЕО
Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки.

Головна мета якої створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. В цьому нас запевняє сайт Міністерства освіти і науки України, - повідомили автори ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.

За що потрібно платити батькам першокласників у Новій українській школі? На скільки забезпечений матеріально-технічною базою та підручниками навчальний процес? Як реалізовується реформа в сільських школах та у районних містах?

Про реформу нової української школи та від чого залежить її успіх дивіться цієї п’ятниці, 14 вересня, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь» та у неділю о 19:00.

Протилежний Погляд LIVE - поглянь на події з протилежного боку.

За що потрібно платити батькам у Новій українській школі? ВІДЕО



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Теги: Протилежний погляд
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