За що потрібно платити батькам у Новій українській школі? ВІДЕО

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки.Головна мета якої створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. В цьому нас запевняє сайт Міністерства освіти і науки України, - повідомили автори ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.За що потрібно платити батькам першокласників у Новій українській школі? На скільки забезпечений матеріально-технічною базою та підручниками навчальний процес? Як реалізовується реформа в сільських школах та у районних містах?Про реформу нової української школи та від чого залежить її успіх дивіться цієї п’ятниці, 14 вересня, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь» та у неділю о 19:00.Протилежний Погляд LIVE - поглянь на події з протилежного боку.