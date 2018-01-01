В Україні заборонили вакцину від небезпечних хвороб
Сьогодні, 18:04
В Україні від четверга, 13 вересня, встановили постійну заборону на вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B, поліомієліту.
Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Мова йде про вакцину "Інфанрикс Гекса" серії 23111117. Виробником препарату є Росія, Франція та Бельгія.
Заборону встановили через порушення вимог українського законодавства та виявлення в обігу на території України лікарського засобу.
Вакцину також використовують для лікування захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b.
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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Мова йде про вакцину "Інфанрикс Гекса" серії 23111117. Виробником препарату є Росія, Франція та Бельгія.
Заборону встановили через порушення вимог українського законодавства та виявлення в обігу на території України лікарського засобу.
Вакцину також використовують для лікування захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b.
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