В Україні заборонили вакцину від небезпечних хвороб





Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише



Мова йде про вакцину "Інфанрикс Гекса" серії 23111117. Виробником препарату є Росія, Франція та Бельгія.



Заборону встановили через порушення вимог українського законодавства та виявлення в обігу на території України лікарського засобу.



Вакцину також використовують для лікування захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від четверга, 13 вересня, встановили постійну заборону на вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B, поліомієліту.Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал Мова йде про вакцину "Інфанрикс Гекса" серії 23111117. Виробником препарату є Росія, Франція та Бельгія.Заборону встановили через порушення вимог українського законодавства та виявлення в обігу на території України лікарського засобу.Вакцину також використовують для лікування захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b.

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