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В Україні заборонили вакцину від небезпечних хвороб

В Україні заборонили вакцину від небезпечних хвороб
В Україні від четверга, 13 вересня, встановили постійну заборону на вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B, поліомієліту.

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.

Мова йде про вакцину "Інфанрикс Гекса" серії 23111117. Виробником препарату є Росія, Франція та Бельгія.

Заборону встановили через порушення вимог українського законодавства та виявлення в обігу на території України лікарського засобу.

Вакцину також використовують для лікування захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b.

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Теги: медицина, препарат, заборона
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