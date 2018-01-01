Погода в Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 19:53
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.
Ввечері очікується дощ із грозою, - повідомляє sinoptik.
Температура повітря вдень сягне позначки +26°, вночі +15°.
Народний прогноз погоди: 14 вересня відзначається день пам'яті преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. З цього дня починається старе Бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день Бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде теплою; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
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Ввечері очікується дощ із грозою, - повідомляє sinoptik.
Температура повітря вдень сягне позначки +26°, вночі +15°.
Народний прогноз погоди: 14 вересня відзначається день пам'яті преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. З цього дня починається старе Бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день Бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде теплою; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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