Погода в Луцьку на 14 вересня





Ввечері очікується дощ із грозою, - повідомляє sinoptik.



Температура повітря вдень сягне позначки +26°, вночі +15°.



Народний прогноз погоди: 14 вересня відзначається день пам'яті преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. З цього дня починається старе Бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день Бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде теплою; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.



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