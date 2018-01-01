вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку на 14 вересня

Погода в Луцьку на 14 вересня
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.

Ввечері очікується дощ із грозою, - повідомляє sinoptik.

Температура повітря вдень сягне позначки +26°, вночі +15°.

Народний прогноз погоди: 14 вересня відзначається день пам'яті преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. З цього дня починається старе Бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день Бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде теплою; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі модернізували очисні споруди. ФОТО
Сьогодні, 20:50
За що потрібно платити батькам у Новій українській школі? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 19:53
Роздягли, побили та лишили в лісі: банда познущалася з 31-річної жінки
Сьогодні, 19:40
На Волині прибирали береги річок
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня
12 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня
11 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня
08 вересень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
12 вересень, 14:08
 1
У Ковелі модернізували очисні споруди. ФОТО
Сьогодні, 20:50
 0
За що потрібно платити батькам у Новій українській школі? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Погода в Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 19:53
 0
Роздягли, побили та лишили в лісі: банда познущалася з 31-річної жінки
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8